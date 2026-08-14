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तंजीद हसन तमीम ने रचा इतिहास, बांग्लादेश के लिए ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में तंजीद हसन तमीम ने इतिहास रच दिया है। वे ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। 

Tanzid Hasan Tamim script history
तंजीद हसन तमीम ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच डार्विन में खेला जा रहा है, जहां बांग्लादेशी बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ने का कारनामा किया है। वे ऐसा करने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले इतिहास के अब तक के सभी अध्यायों में एक भी बांग्लादेशी बल्लेबाज ऐसा नहीं था, जिसने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में शतक जड़ा हो। शतकों के इस सूखे को आज, शुक्रवार 14 अगस्त 2026 तंजीद हसन तमीम ने खत्म किया है। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग और जोश हेजलवुड की तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने शतक जड़ना आसान नहीं था लेकिन तंजीद ने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने बांग्लादेशी प्रशंसकों को खुश रहने की वजह दे दी है।

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तंजीद हसन तमीम का नॉथन लियोन ने शून्य के स्कोर पर कैच छोड़ा था। उस जीवनदान का फायदा उठाकर उन्होंने ना सिर्फ अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि खुद भी शतक जड़कर इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया। तंजीद ने ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार गेंदबाजों के सामने उछाल मारती पिच पर 197 गेंदों का सामना किया और 101 रनों की पारी खेली। अंत में वे किसी तेज गेंदबाज का शिकार नहीं बने, बल्कि उन्हें एक स्पिनर ने आउट किया। नॉथन लियोन की गेंद पर मिचेल स्टार्क के हाथ में कैच दे बैठे। हालांकि, आउट होने से पहले उन्होंने बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है और बांग्लादेश की टीम ने कंगारूओं पर पहली पारी के आधार पर बढ़त भी बना ली है।

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बता दें कि गुरुवार, 13 अगस्त से शुरू हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, हालांकि, यह फैसला सही साबित नहीं हुआ और कंगारुओं की टीम 198 रनों के स्कोर पर 53 ओवर में ही ढेर हो गई। इसके जवाब में बांग्लादेश ने 269/3 बना लिए हैं।

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI

ऑस्ट्रेलिया: जेक वेदरल्ड , ट्रैविस हेड , मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ , कैमरन ग्रीन , एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर , पैट कमिंस (कप्तान) , मिशेल स्टार्क , नाथन लियोन , जोश हेजलवुड

बेंच

स्कॉट बोलैंड , जोश इंग्लिस।

बांग्लादेश: शादमान इस्लाम, तंजीद हसन तमीम , मोमिनुल हक , नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान) , लिटन दास (विकेटकीपर ), मुशफिकुर रहीम , मेहदी हसन मिराज , ताइजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद , हसन महमूद , इबादोत हुसैन

बेंच

सौम्या सरकार , अमित हसन , खालिद अहमद , जैकर अली , मुसफिक हसन

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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