तनुश कोटियान कैसे लाए अपनी गेंदबाजी में धार? किया अजिंक्य रहाणे का जिक्र

तनुश कोटियान कैसे लाए अपनी गेंदबाजी में धार? किया अजिंक्य रहाणे का जिक्र

संक्षेप: इंडिया ए के स्पिनर तनुश कोटियान ने कहा कि मुंबई के अनुभवी बल्लेबाजों जैसे अजिंक्य रहाणे को नेट्स पर गेंदबाजी करने से उनके ऑफ-स्पिन कौशल को निखारने में मदद मिली। अजिंक्य रहाणे स्पिन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं।

Thu, 30 Oct 2025 07:50 PMBhasha बेंगलुरू
इंडिया ए के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे तनुश कोटियान ने बताया है कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी में सुधार कैसे किया? साउथ अफ्रीका के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी करने वाले तनुश कोटियान ने कहा कि मुंबई के अजिंक्य रहाणे जैसे अनुभवी बल्लेबाजों को नेट्स पर गेंदबाजी करने से उनके ऑफ-स्पिन कौशल को निखारने में मदद मिली। रहाणे स्पिन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। कोटियान को पता चल गया होगा कि रहाणे जैसे बल्लेबाज को अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो आप अपनी कमजोरी पहचान सकते हैं।

कोटियान ने चार विकेट लिए जिससे भारत ए ने गुरुवार 30 अक्टूबर को पहले चार दिवसीय मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ए का स्कोर नौ विकेट पर 299 रन कर दिया। तनुश कोटियान ने दिन के खेल के बाद कहा, ‘‘मुंबई रणजी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए खेल चुके हैं और वे स्पिन के खिलाफ किसी भी टीम में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इससे मुझे मदद मिलती है।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘ऑफ-स्पिनर को खेलने में जिस क्षेत्र में कठिनाई होगी, वे हमें उन क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। इससे हमें रणनीति बनाने और क्षेत्ररक्षकों को सजाने में मदद मिलती है। हमारे पास अजिंक्य रहाणे हैं जो हमारे पिछले कप्तान थे और शार्दुल ठाकुर हैं जो नए कप्तान हैं। इसलिए, ये सीनियर खिलाड़ी मैचों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। ’’

कोटियान ने बताया कि उन्होंने मुंबई के नेट्स पर मिले अनुभव का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका ए के बल्लेबाजों के खिलाफ किया। उन्होंने आगे कहा, ‘‘जब हमने (स्पिनरों ने) गेंदबाजी शुरू की तो गेंद उतनी स्पिन नहीं कर रही थी। पिच पर थोड़ी नमी थी। इसलिए हमने थोड़ा आक्रमण करना शुरू किया। लंच के बाद हमारी योजना स्टंप लाइन पर गेंदबाजी करने की थी, ताकि हम उन्हें जितना हो सके उतना कसी गेंदबाजी सकें। ’’

तनुश कोटियान काफी समय से मुंबई के लिए खेल रहे हैं और कई मैचों में वे मैच विनिंग परफॉर्मेंस अपनी गेंदबाजी से दे चुके हैं। कुछ मौकों पर उन्होंने बल्ले से भी रन बनाए हैं, लेकिन वे एक ऑफ स्पिनर के तौर पर ज्यादा जाने जाते हैं। अब वे ऋषभ पंत की कप्तानी में इंडिया ए के लिए खेल रहे हैं। यहां अगर वे आगे अच्छा प्रदर्शन करते चले गए तो टीम इंडिया में भी उनको मौका मिल सकता है।

Tanush Kotian
