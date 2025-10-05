कोहली की कप्तानी में खेल चुके ये दो खिलाड़ी बने अंपायर, एक तो फाइनल में रहा प्लेयर ऑफ द मैच

विराट कोहली की कप्तानी में खेल चुके तन्मय श्रीवास्तव और अजितेश अर्गल अंपायर बन गए हैं। दोनों भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए वनडे सीरीड में अंपायरिंग कर रहे हैं। दोनों ने 2023 में बीसीसीआई अंपायरिंग परीक्षा पास की थी।

विराट कोहली की कप्तानी में 2008 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय अंडर-19 टीम के अहम सदस्य रहे तन्मय श्रीवास्तव और अजितेश अर्गल ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए की तीन मैचों की वनडे सीरीज में मैदानी अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। 35 साल के श्रीवास्तव और 37 साल के अर्गल की इस तरह एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हो सकती है लेकिन इस बार वे खिलाड़ी की जगह अंपायर की भूमिका में दिखेंगे। मध्यम गति के गेंदबाज अर्गल कुआलालंपुर में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे।

बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज श्रीवास्तव ने 262 रन के साथ उस सीरीज में अपनी छाप छोड़ी थी। कोहली अपनी शानदार फिटनेस के बूते अब भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सक्रिय हैं और ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे की तैयारी कर रहे है तो वहीं श्रीवास्तव और अर्गल कानपुर में तीन वनडे मैचों की सीरीज के दौरान मैदानी अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। श्रीवास्तव ने आईपीएल के पिछले सत्र में भी अंपायरिंग की थी और उसके पहले उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ टैलेंट स्काउट (प्रतिभा खोज और पहचान करने वाले) के रूप में भी काम किया था।

दोनों ने 2023 में बीसीसीआई अंपायरिंग परीक्षा पास की थी और वे इससे पहले ही रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अंपायरिंग कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज अब तक उनका सबसे बड़ा कार्यभार है। अर्गल का खिलाड़ी के तौर पर सीनियर स्तर का करियर ज्यादा अच्छा नहीं रहा। वह प्रथम श्रेणी के सिर्फ 10 मैच ही खेल सके। श्रीवास्तव लगभग 10 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की मजबूत टीम के नियमित सदस्य रहे और 90 प्रथम श्रेणी मैच खेले।