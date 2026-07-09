इंग्लैंड की स्टार बल्लेबाज ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, टीम इंडिया के खिलाफ खेलेंगी आखिरी मैच
इंग्लैंड की क्रिकेटर टैमी ब्यूमोंट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वुमेंस टेस्ट मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने जा रही हैं। 17 साल का करियर उनका लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खत्म होने वाला है, जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया है।
टीम इंडिया और इंग्लैंड के महिला क्रिकेट टीमों के बीच कल यानी 10 जुलाई से एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाना है, जो लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मुकाबला इंग्लैंड की एक स्टार बल्लेबाज का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। जी हां, इंग्लैंड की क्रिकेटर टैमी ब्यूमोंट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इंडिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के बाद वह अपने 17 साल लंबे इंटरनेशनल करियर को विराम देने का मन बना चुकी हैं। जैसे ही टेस्ट मैच खत्म होगा, वैसे ही उनका करियर भी खत्म हो जाएगा।
35 साल की ब्यूमोंट ने साल 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके बाद से वह इंग्लैंड के लिए 260 मैच खेल चुकी हैं। 12 शतकों के साथ वह महिला ODI क्रिकेट में इंग्लैंड की सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी हैं। ब्यूमोंट ने 2017 में घरेलू मैदान पर महिला वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की जीत में भी अहम भूमिका निभाई थी। 410 रन उन्होंने टूर्नामेंट में बनाए थे और रन चार्ट में टॉप पर रहने की वजह से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड हासिल करने में सफल रही थीं।
टेस्ट में ब्यूमोंट ने जड़ी है डबल सेंचुरी
टैमी ब्यूमोंट ने रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने के लिए भी दर्ज कराया हुआ है। वह इंग्लैंड की पहली बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 एशेज टेस्ट में नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में 208 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। इतना ही नहीं, ब्यूमोंट इंग्लैंड की उन दो महिला खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल शतक बनाया है। कुल 5 ही क्रिकेटर इंग्लैंड के लिए इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं, जिनमें तीन मेंस क्रिकेटर शामिल हैं।
अपने करियर और रिटायरमेंट के फैसले के बारे में बात करते हुए ब्यूमोंट बोलीं, "इंग्लैंड के लिए लगभग 17 साल खेलना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान रहा है। जब मुझे एक छोटी लड़की के तौर पर क्रिकेट खेलने से प्यार हुआ, तो मुझे मुश्किल से पता था कि इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलना एक ऑप्शन है और यह सोचकर मुझे बहुत खुशी होती है कि इस गर्मी में, खासकर कितने लड़के और लड़कियां इससे प्रेरित हुए हैं और हमारे देश में यह खेल कितना आगे बढ़ गया है।" ब्यूमोंट ने अपने फैंस, कोच, सपोर्ट स्टाफ और परिवार का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके करियर में अहम भूमिदा अदा की थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट