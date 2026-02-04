Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़T20 World Cup Why is Team India in 2026 a step ahead of Team India in 2024 extremely bad day can deny them the trophy
टी20 वर्ल्ड कप: 2024 से क्यों एक कदम आगे है 2026 की टीम इंडिया? बहुत खराब दिन ही होगा ऐसा

टी20 वर्ल्ड कप: 2024 से क्यों एक कदम आगे है 2026 की टीम इंडिया? बहुत खराब दिन ही होगा ऐसा

संक्षेप:

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शनिवार से आगाज होगा। भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबान हैं। 2026 की टीम इंडिया साल 2024 में ट्रॉफी जीतने वाली टीम से एक कदम आगे है।

Feb 04, 2026 06:31 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

मौजूदा भारतीय टीम को सबसे छोटे प्रारूप में रोकना मुश्किल लगता है और उसके अंदर का माहौल उस टीम से अलग है जिसने 19 महीने पहले बारबाडोस में आईसीसी खिताब का लंबा इंतजार खत्म किया था। 2024 में टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से शीर्ष क्रम में टीम की अगुआई की जिससे भारत को आखिरकार सबसे छोटे प्रारूप में सफलता हासिल करने वाला संयोजन मिल गया था। यह कहना सही होगा कि मौजूदा टीम ने उस रवैये को आगे बढ़ाया और भारत के टी20 खेल को अगले स्तर तक पहुंचाया। ऐसा लगता है कि अगर टीम का दिन बहुत खराब रहे तभी वह घर पर ट्रॉफी जीतने से रिक सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

'तब से टीम अगले स्तर पर पहुंच गई'

पूर्व भारतीय विकेटकीपर दीप दासगुप्ता ने पीटीआई को बताया, ''टीम में कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन जब से रोहित ने कुछ साल पहले अपनी टीम को वह ट्रॉफी दिलाई है तब से यह टीम अगले स्तर पर पहुंच गई है। हाल में टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह का खेल दिखाया, वह कुछ खास था। '' उन्होंने कहा, ''भारत को फिर से ट्रॉफी (टी20 वर्ल्ड कप 2026) जीतनी चाहिए, अगर उसके लिए वह दिन खराब नहीं रहे जो इस प्रारूप में हो सकता है।'' सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम के आठ सदस्य कैरेबियाई सरजमीं पर ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। टीम में रोहित या विराट कोहली नहीं हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट में इतनी गहराई है कि टीम को सुपरस्टार के बाहर होने के बाद आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टीम को एकजुट रखने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है।

ये भी पढ़ें:T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए बना शुभ संयोग, तब सूर्यकुमार और अब अभिषेक

ईशान को शामिल करना हैरानी भरा था

बारबाडोस में 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी करते हुए जीत हासिल करने के बाद राष्ट्रीय टीम में अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है जो फिलहाल क्रमश: आईसीसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। तिलक वर्मा का भी टीम में शामिल होना अच्छा है जिन्होंने पिछले साल एशिया कप में अपनी पहचान बनाई थी। शिवम दुबे 2024 चरण का हिस्सा थे, अब वह बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दो मुख्य तेज गेंदबाज हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हर्षित राणा एक काबिल 'बैक-अप' के तौर पर उपलब्ध हैं जिन्होंने हाल में बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव डाला है। ईशान किशन को विश्व कप टीम में बैक-अप विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर शामिल करना हैरानी भरा था लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीसीज में यादगार वापसी के बाद अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में उनका खेलना तय है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Team India T20 World Cup 2026 Suryakumar Yadav
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।