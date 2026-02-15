होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
अबूझ पहेली बनने की कोशिश क्यों करते हैं जेसन होल्डर? नेपाल के परखच्चे उड़ाकर किया खुलासा

Feb 15, 2026 04:36 pm ISTMd.Akram मुंबई, भाषा
टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल के परखच्चे उड़ाकर जेसन होल्डर ने कहा कि वह कोशिश कर रहे हैं कि बल्लेबाज गेंद का अनुमान नहीं लगा पाएं। वेस्टइंडीज के पेसर होल्डर नेपाल के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेसन होल्डर ने कहा कि वह कोशिश कर रहे हैं कि बल्लेबाज उनकी गेंद का अनुमान नहीं लगा पाएं और इसके साथ ही वह अधिक यॉर्कर करने पर भी ध्यान दे रहे हैं, जिससे उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सफलता मिल रही है। होल्डर ने इस टूर्नामेंट में तीन मैचों में सात विकेट लिए हैं। उन्होंने रविवार को मुंबई में नेपाल के खिलाफ 27 रन देकर चार विकेट लिए, जिससे वेस्टइंडीज ने यह मैच आसानी से नौ विकेट से जीता।

नेपाल के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए होल्डर ने कहा, ''मैं अपने गेंदबाजी के कोण को बदलने की कोशिश करता हूं। मेरे लिए इसका मतलब है कि बल्लेबाज मेरी गेंद का बहुत अधिक अनुमान नहीं लगा पाएं। मैं क्रीज पर अपनी स्थिति भी बदलता रहता हूं और कुछ और यॉर्कर डालने की कोशिश करता हूं।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए मेरे लिए यह थोड़ा और अबूझ पहेली बनने की कोशिश करना और फिर कभी-कभी यह समझना है कि मैं किसी विशेष खिलाड़ी के प्रति अपना दृष्टिकोण कब बदल सकता हूं।'' वेस्टइंडीज के कप्तान और नाबाद 61 रन बनाने वाले शाई होप इस जीत और सुपर आठ में प्रवेश से खुश हैं।

उन्होंने कहा, ''हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। हमने एक बाधा पार कर ली है। मुझे खुशी है कि मुझे यह तय करने का मौका मिला कि हम क्या करना चाहते थे। हम रन प्रवाह को सीमित करना और लगातार विकेट लेना चाहते थे।'' होप ने कहा, ''जीत में योगदान देकर अच्छा लगता है। बात बस इतनी है कि हमें अपने मौजूदा प्रदर्शन को जारी रखना है। उम्मीद है हम इसे आगे भी जारी रखेंगे।'' नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने अपनी टीम की बल्लेबाजी इकाई की असफलता को स्वीकार किया। उसकी तरफ से केवल दीपेंद्र सिंह ऐरी ही अच्छा प्रदर्शन कर पाए जिन्होंने 58 रन बनाए।

पौडेल ने कहा, ''यह एक चुनौती थी। विशेषकर जिस तरह से अकील हुसैन, फोर्डे और होल्डर ने पावरप्ले में गेंदबाजी की। एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में हमें बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। हम बल्लेबाजी में अच्छी साझेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। हम खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''उसने (ऐरी ने) समय लिया और बहुत अच्छा खेला। जब उसे मौका मिला तो उसने उसका पूरा फायदा उठाया। हमें उससे सीखना चाहिए। बाहरी बातों को नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है। जब टीम हार रही हो तो सभी को सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।''

