लुंगी एनगिडी को किसने सिखाया 'स्लोअर हथियार' चलाना? इंडिया मैच के बाद बोले- जब IPL में...

Feb 23, 2026 08:00 pm IST
लुंगी एनगिडी ने अपनी सफलता का श्रेय आईपीएल और ड्वेन ब्रावो को दिया है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनगिडी 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ थे। 

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने टी20 क्रिकेट में अच्छा गेंदबाज बनने का श्रेय इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) तथा वेस्टइंडीज और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो को दिया। एनगिडी ने सीएसके के साथ बिताए गए समय में अपने गेंदबाजी कौशल को नया स्वरूप दिया क्योंकि इस दौरान उन्होंने ब्रावो को देखकर और उनके साथ बिताए गए कई घंटों ने अपनी धीमी गेंद को निर्णायक हथियार में बदल दिया।

भारत के खिलाफ रविवार को अहमदाबाद में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच में एनगिडी ने अपनी धीमी गेंद का शानदार नमूना पेश किया तथा चार ओवर में केवल 15 रन दिए। धीमी गेंद अब उनके गेंदबाजी कौशल का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। एनगिडी ने कहा, ''मैंने पहले भी कहा था कि मैं 2018 में ब्रावो के साथ आईपीएल में था। उस पूरे आईपीएल के दौरान मैंने सिर्फ उसी गेंद पर काम किया। मुझे खेलने का मौका नहीं मिल रहा था और इसलिए मुझे अभ्यास करने का समय मिल गया। इसके बाद जब मैं दक्षिण अफ्रीका लौटा तो मैंने उस गेंद को परफेक्ट बनाने की कोशिश की।''

उन्होंने स्वीकार किया कि गेंद की गति में बदलाव करने की कला में महारत हासिल करना एक क्रमिक प्रक्रिया है। एनगिडी ने कहा, ''चाहे वह धीमी यॉर्कर हो, बैक ऑफ लेंथ हो या धीमी उछाल वाली गेंद। यानी एक ही गेंद से तीन अलग-अलग लेंथ की गेंद करना। मुझे लगता है कि आपको अनुमान लगाना होगा कि अगली गेंद कौन सी होगी।'' इस दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने कहा कि इस दौरान लोगों की निगाह उन पर नहीं पड़ी जिसका उन्हें फायदा मिला। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि शायद मैं लोगों की नजरों से दूर रहकर काम कर रहा हूं। इसलिए बहुत से लोग मुझ पर ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है कि इससे मुझे अपनी गेंदबाजी में विविधता लाने में मदद मिली।''

विड मिलर के तूफानी अर्धशतक के बाद मार्को यानसेन की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रन से रौंदकर इस प्रतियोगिता में उसके विजयी क्रम पर रोक लगा दी। दक्षिण अफ्रीका के 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत यानसेन (22 रन पर चार विकेट), केशव महाराज (24 रन पर तीन विकेट) और कोर्बिन बॉश (12 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.5 ओवर में 111 रन पर सिमट गया। मिलर ने 35 गेंद में तीन छक्कों और सात चौकों से 63 रन की पारी खेलने के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस (45) के साथ चौथे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की।

