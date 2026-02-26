होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
रचिन रविंद्र को कौन 10 फीट लंबा और बुलेटप्रूफ महसूस कराता है? बोले- सोचने का तरीका कमाल का

Feb 26, 2026 04:51 pm ISTMd.Akram कोलंबो, भाषा
रचिन रविंद्र ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर की दिल खोलकर तारीफ की है। रविंद्र ने श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद कहा कि सैंटनर 10 फीट लंबा और बुलेटप्रूफ महसूस कराते हैं।

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में अपनी टीम की श्रीलंका पर 61 रन से जीत के बाद अपने कप्तान मिचेल सैंटनर की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि वह अपने साथी खिलाड़ियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं और उन्हें दमदार महसूस कराने का तरीका ढूंढ लेते हैं। रविंद्र ने इस मैच में 32 रन बनाए और 19 रन देकर चार विकेट भी लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। कप्तान सैंटनर की 26 गेंदों पर खेली गई 47 रन की पारी से न्यूजीलैंड 84 रन पर छह विकेट गंवाने के बावजूद सात विकेट पर 168 रन बनाने में सफल रहा। इसके जवाब में श्रीलंका आठ विकेट पर 107 रन ही बना सका।

'10 फीट लंबा और बुलेटप्रूफ महसूस कराते हैं'

रविंद्र ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''हम सभी जानते हैं कि सैंटनर कितने शांत स्वभाव के हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका भी कमाल का है, जैसे कि किस छोर से कौन सी गेंद फेंकनी है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अच्छा प्रदर्शन करके आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''वह हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं और आपका हौसला बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि उनके जैसा कप्तान होना टीम के लिए बहुत अच्छा है। उनके नेतृत्व में मैदान पर उतरते ही आपको ऐसा अहसास होता है जैसे आप 10 फीट लंबे हों और आप अभेद्य (बुलेटप्रूफ) महसूस करते हैं। टीम में उनकी मौजूदगी से बहुत फायदा मिलता है।'' यह केवल खिलाड़ियों को प्रेरित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपमहाद्वीप की पिचों पर गेंदबाजी करने का सैंटनर का अनुभव भी स्पिन गेंदबाजी इकाई के लिए मददगार साबित होता है।

'मिचेल सैंटनर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक'

रविंद्र ने कहा, ''हमारे पास सैंटनर हैं, जो सीमित ओवरों की क्रिकेट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक हैं। वह हमें बताते हैं कि कैसी गेंदबाजी करनी है। इससे मदद मिलती है और हमारे पास काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं।'' सैंटनर (47 रन) और कोल मैककांकी (नाबाद 31 रन) के बीच सातवें विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी से न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को अंतिम चार ओवर में 70 रन बनाने दिए। सुपर आठ के अपने पहले मैच में इंग्लैंड से हारने वाली श्रीलंकाई टीम को फिर बल्लेबाजों ने निराश किया। न्यूजीलैंड के लिए जहां स्पिन की जिम्मेदारी रविंद्र ने संभाली तो वहीं तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पावरप्ले में दो ओवर में एक मेडन से तीन रन देकर दो विकेट झटककर शानदार प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड के लिए इस बड़े अंतर की जीत ने दो अहम अंक तो पक्के किए ही और उसे सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब भी पहुंचा दिया।

