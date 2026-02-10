T20 World Cup Points Table: जिम्बाब्वे-साउथ अफ्रीका का धमाकेदार आगाज, भारत को पछाड़ नंबर-1 बन सकता है पाकिस्तान
T20 World Cup Updated Points Table: टी20 वर्ल्ड कप के तीसरे दिन जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की टीमों ने टूर्नामेंट का आगाज बड़ी जीत के साथ किया। आज पाकिस्तान का मैच यूएसए से हैं। उनके पास भारत से आगे निकलने का मौका है।
T20 World Cup Updated Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे दिन कुल तीन मैच हुए। पहले मैच में स्कॉटलैंड ने इटली को हराकर अपना बदला लिया। इटली ने ही वर्ल्ड कप क्वालीफायर में स्कॉटलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किया था। हालांकि बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद स्कॉटलैंड को एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला। स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रनों से हराकर अपना पहला मैच जीता। वहीं जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की टीमों ने अपने-अपने टी20 वर्ल्ड कप का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया। जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से तो साउथ अफ्रीका ने कनाडा को 57 रनों से धूल चटाई।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे दिन और 9 मुकाबलों के बाद ICC T20 World Cup 2026 Points Table में 20 में से 9 टीमें अपना खाता खोल चुकी है। वहीं ऑस्ट्रलिया, यूएई और नामीबिया ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है।
टी20 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ग्रुप-ए में भारत, ग्रुप-बी में जिम्बाब्वे, ग्रुप-सी में वेस्टइंडीज और ग्रुप-डी में साउथ अफ्रीका नंबर-1 है।
वहीं रन रेट की बात करें तो भारत के आगे जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज है। आईए एक नजर टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं-
T20 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल ग्रुप-ए
आज यानी मंगलवार 10 फरवरी को पाकिस्तान का मुकाबला यूएसए से है। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में तो यूएसए ने बड़ा उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को सुपर ओवर में धूल चटाई थी। इस बार पाकिस्तान की नजरें यूएसए से उस हार का बदला लेकर पॉइंट्स टेबल में टॉप करने पर होगी। हालांकि भारत को पछाड़ने के लिए उन्हें यूएसए को बड़े अंतर से हराना होगा।
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|टाई
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|भारत
|1
|1
|0
|0
|0
|+1.450
|2
|2
|पाकिस्तान
|1
|1
|0
|0
|0
|+0.240
|2
|3
|नीदरलैंड्स
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.240
|0
|4
|यूएसए
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.450
|0
|5
|नामीबिया
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
T20 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल ग्रुप-बी
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|टाई
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|जिम्बाब्वे
|1
|1
|0
|0
|0
|+2.702
|2
|2
|श्रीलंका
|1
|1
|0
|0
|0
|+1.000
|2
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|आयरलैंड
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.000
|0
|5
|ओमान
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.702
|0
T20 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल ग्रुप-सी
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|टाई
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|वेस्टइंडीज
|1
|1
|0
|0
|0
|+1.750
|2
|2
|स्कॉटलैंड
|2
|1
|1
|0
|0
|+0.950
|2
|3
|इंग्लैंड
|1
|1
|0
|0
|0
|+0.200
|2
|4
|नेपाल
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.200
|0
|5
|इटली
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.650
|0
T20 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल ग्रुप-डी
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|टाई
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|साउथ अफ्रीका
|1
|1
|0
|0
|0
|+2.850
|2
|2
|न्यूजीलैंड
|1
|1
|0
|0
|0
|+1.162
|2
|3
|यूएई
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|अफगानिस्तान
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.162
|0
|5
|कनाडा
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.850
|0
