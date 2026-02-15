होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या का दबदबा, बुमराह भी उनसे हैं पीछे

Feb 15, 2026 09:32 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
टी-20 विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में हार्दिक पांड्या का दबदबा है। वे टॉप पर हैं। जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार उनसे पीछे हैं। दो पाकिस्तानी गेंदबाजी भी टॉप-5 की सूची में मौजूद हैं।

कोलंबों में खेले जा रहे भारत पाकिस्तान के विश्व कप में मुकाबले में हार्दिक पाडंया ने आते ही भारत को सफलता दिलाई। उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को आउट किया। इस विकेट के साथ टी-20 विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में हार्दिक पांड्या ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस सूची में वे 16 विकेट के साथ पहले नंबर पर हैं। वहीं, उनसे ठीक नीचे भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने 11 विकेट लिए हैं।

भारत बनाम पाकिस्तान मैच में टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर भुवनेश्वर कुमार हैं, जिन्होंने पाक टीम के खिलाफ इस टूर्नामेंट में 11 विकेट लिए हैं। सूची में चौथे स्थान पर उमरगुल हैं जिन्होंने 11 विकेट ही लिए हैं। पाकिस्तान तेज गेंदबाज हारिश रऊफ इस सूची में 9 विकेट के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

टी-20 विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज

हार्दिक पांड्या- 16 विकेट

जसप्रीत बुमराह- 11 विकेट

भुवनेश्वर कुमार- 11 विकेट

उमरगुल- 11 विकेट

हारिश रऊफ- 9 विकेट

इस सूची में दिख रहे आंकड़ों से साफ है कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच में भारतीय गेंदबाजों का दबदबा रहा है और आज के मैच में भी हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह आग उगल रहे हैं। पाकिस्तान टीम बड़े ट्रबल पर है। उसके सामने भारत के खिलाफ टी-20 इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन नाजुक हालत देखकर लगता नहीं है कि पाकिस्तान की टीम यहां से मुकाबला जीत पाएगी।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

