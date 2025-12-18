महज 100-100 रुपये में मिलेंगे T20 World Cup 2026 के मैचों के टिकट, हो गया ऐलान
बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) ने बुधवार को आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप के दौरान ईडन गार्डन्स में होने वाले मुकाबलों के लिए टिकट की कीमतों की घोषणा की जिसमें ग्रुप चरण और नॉकआउट मुकाबलों के लिए कीमत अलग-अलग हैं।
T20 World Cup 2026 के मैचों की टिकट सेल शुरू हो चुकी है। इस बीच कोलकाता के ईडन गार्डेंस को मैनेज करने वाली बंगाल क्रिकेट संघ यानी सीएबी ने बुधवार 17 दिसंबर को टी20 विश्व कप के मैचों के लिए टिकटों की कीमतों का ऐलान किया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाले ग्रुप चरण के मैचों के लिए अलग और नॉकआउट मैचों के लिए कीमत अलग-अलग रखी गई है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का 10वां सत्र सात फरवरी से शुरू होगा। 100-100 रुपये में भी टी20 वर्ल्ड कप के मैचों के टिकट आपको मिल जाएंगे। हालांकि, इतनी कीमत पर इंडिया के मैचों के लिए टिकट आपको नहीं मिलेगा।
बांग्लादेश बनाम इटली, इंग्लैंड बनाम इटली और वेस्टइंडीज बनाम इटली के ग्रुप मैच के लिए टिकट की कीमतें इस प्रकार हैं, जिनमें प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी (बी प्रीमियम) के लिए आपको 4,000 रुपये का टिकट खरीदना होगा, जबकि लोअर ब्लॉक बी और एल 1-1 हजार रुपये, लोअर ब्लॉक सी, एफ और के लिए 200-200 रुपये, लोअर ब्लॉक डी, ई, जी, एच और जे के लिए भी 200-200 रुपये का टिकट मिलेगा। वहीं, अपर ब्लॉक बी1, सी1, डी1, एफ1, जी1, एच1, के1 और एल1 के टिकट आपको महज 100-100 रुपये में मिलेंगे।
वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश और इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश ग्रुप मैच के टिकट की कीमतें थोड़ी सी अधिक रखी गई हैं, क्योंकि इन मैचों में फैंस के भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद होगी। प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी (बी प्रीमियम) टिकट की कीमत 5,000 रुपये होगी, जबकि लोअर ब्लॉक बी और एल की कीमत 1,500 रुपये रखी गई है। लोअर ब्लॉक सी, एफ और के टिकट की कीमत 1,000 रुपये, लोअर ब्लॉक डी, ई, जी, एच और जे के टिकट 500 रुपये, और अपर ब्लॉक बी1, सी1, डी1, एफ1, जी1, एच1, के1 और एल1 की कीमत 300 रुपये है।
ईडन गार्डन्स में होने वाले सुपर आठ मुकाबलों और सेमीफाइनल के लिए प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी (बी प्रीमियम) टिकट की कीमत 10,000 रुपये रखी गई है। लोअर ब्लॉक बी और एल टिकट की कीमत 3,000 रुपये, लोअर ब्लॉक सी, एफ और के की कीम 2,500 रुपये, लोअर ब्लॉक डी, ई, जी, एच और जे की कीमत 1,500 रुपये होगी जबकि अपर ब्लॉक बी1, सी1, डी1, एफ1, जी1, एच1, के1 और एल1 की कीमत 900 रुपये रखी गई है। टीम इंडिया को कोई भी मुकाबला इस मैदान पर लीग फेज में नहीं खेलना है।