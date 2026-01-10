Cricket Logo
भारत समेत 13 टीमों ने कर दिया है टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का ऐलान, पाकिस्तान को किसका इंतजार?

संक्षेप:

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रहीं है, जिसमें से भारत समेत 13 टीमों ने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। वहीं पाकिस्तान समेत 7 टीमों ने अभी तक अपनी टीम फाइनलाइज नहीं की है।

Jan 10, 2026 01:40 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने में अब एक से भी कम महीने का समय रह गया है। आईसीसी की गाइडलाइंस के अनुसार सभी टीमों को आईसीसी इवेंट के लिए स्क्वॉड का ऐलान एक महीने पहले करना होना है। इस बार टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रहीं है, जिसमें से भारत समेत 13 टीमों ने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। वहीं पाकिस्तान समेत 7 टीमों ने अभी तक अपनी टीम फाइनलाइज नहीं की है। रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान ने अपनी टीम आईसीसी को तो सौंप दी है, मगर अधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया है। बता दें, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज जारी है, उम्मीद है इसके बाद पाकिस्तान अपने स्क्वॉड का ऐलान करेगा। आईए एक नजर सभी टीमों के स्क्वॉड पर डालते हैं-

ग्रुप-ए

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।

USA: घोषित किया जाना है

नामीबिया: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), ज़ेन ग्रीन, बर्नार्ड स्कोल्ट्ज़, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जेजे स्मिट, जान फ्रायलिंक, लॉरेन स्टीनकम्प, मालन क्रूगर, निकोल लॉफ्टी-ईटन, जैक ब्रासेल, बेन शिकोंगो, जेसी बाल्ट, डायलन लीचर, डब्ल्यूपी माईबर्ग, मैक्स हिंगो। TR: अलेक्जेंडर वोल्शेंक।

नीदरलैंड्स: घोषित किया जाना है

पाकिस्तान: घोषित किया जाना है

ग्रुप-बी

ऑस्ट्रेलिया [अनंतिम टीम]: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा

श्रीलंका [प्रारंभिक टीम]: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जेनिथ लियानाज, चैरिथ असलांका, कामिंडु मेंडिस, पवन रथनायके, सहान अराचिगे, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, मिलन रथनायके, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महेश थीक्षाना, दुशान हेमंथा, विजयकांत व्यासकांत, ट्रैवीन मैथ्यू

जिम्बाब्वे: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, ब्रेंडन टेलर

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज़, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लॉरकन टकर, बेन व्हाइट, क्रेग यंग

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावले, शाह फैसल, नदीम खान, सुफयान महमूद, जय ओडेदरा, शफीक जान, आशीष ओडेदरा, जितेन रामानंदी, हसनैन अली शाह।

ग्रुप-सी

इंग्लैंड [अस्थायी टीम]: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड

वेस्टइंडीज: घोषित किया जाना है

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, मोहम्मद परवेज हुसैन इमोन, मोहम्मद सैफ हसन, तौहीद ह्रदय, शमीम हुसैन, काजी नूरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफ़िज़ुर रहमान, तंज़ीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शैफुद्दीन और शोरीफुल इस्लाम

इटली: घोषित किया जाना है

नेपाल: रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशाल भुर्टेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला, लोकेश बाम

ग्रुप-डी

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोर्ज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे

न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सेफर्ट, ईश सोढ़ी

रिजर्व: काइल जैमीसन

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान। रिजर्व: एएम ग़ज़नफ़र, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी।

कनाडा: घोषित किया जाना है

संयुक्त अरब अमीरात: घोषित किया जाना है

