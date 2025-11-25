T20 World Cup Schedule Live Telecast: भारत में होने वाले टी20 WC शेड्यूल का ऐलान आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव
T20 World Cup Schedule Announcement Live Telecast- टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान आज आईसीसी करने वाला है। टूर्नामेंट का आयोजन डिफेंडिंग चैंपियन भारत के साथ श्रीलंका करेगा।
T20 World Cup Schedule Announcement Live Telecast- टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान आज यानी मंगलवार, 25 नवंबर को आईसीसी करने वाला है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत के साथ श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पिछला संस्करण 2024 में यूएसए और वेस्टइंडीज में हुआ था जहां रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 17 साल का सूखा खत्म करते हुए अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, भारत ने पहला टी20 वर्ल्ड कप एमएस धोनी की कप्तानी में 2007 में जीता था। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज फरवरी में होगा। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया इस टाइटल को डिफेंड करने उतरेगी। आईए एक नजर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल अनाउंसमेंट से जुड़ी अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-
T20 World Cup 2026 Announcement लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
T20 World Cup 2026 शेड्यूल कितने बजे अनाउंस होगा?
T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल का ऐलान मंगलवार को शाम 6:30 PM बजे होगा। यह अनाउंसमेंट दर्शकों के देखने के लिए टीवी और मोबाइल पर लाइव होगा।
T20 World Cup 2026 शेड्यूल अनाउंसमेंट की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?
T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव अनाउंस किया जाएगा।
T20 World Cup 2026 शेड्यूल अनाउंसमेंट का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट होगा।
T20 World Cup 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली 20 टीमें
भारत, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ़्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, नीदरलैंड, इटली, ज़िम्बाब्वे, नामीबिया, नेपाल, ओमान, UAE