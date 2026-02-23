'द हंड्रेड' में इंडिया कनेक्शन पर फरहान ने तोड़ी चुप्पी, PAK ओपनर ने कहा- कौन हमें अपनी टीम में रखेगा...
'द हंड्रेड' में इंडिया कनेक्शन पर पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने चुप्पी तोड़ी है। 'द हंड्रेड' की नीलामी में भारतीय स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर सकती हैं।
पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने सोमवार को इन अटकलों से जुड़े सवालों को टाल दिया कि इंग्लैंड के फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट 'द हंड्रेड' की नीलामी में कम से कम चार भारतीय स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी उनके देश के खिलाड़ियों को नजरअंदाज करेंगी।कुछ रिपोर्ट के अनुसार 'द हंड्रेड' में भारतीय स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी मैनचेस्टर सुपर जायंट्स (आरपीएसजी ग्रुप), एमआई लंदन (रिलायंस), सदर्न ब्रेव (जीएमआर) और सनराइजर्स लीड्स (सन ग्रुप) नीलामी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेने से परहेज कर सकती हैं।
'उस तरह से खेलने में दिलचस्पी नहीं रखते'
फरहान ने मंगलवार को पाल्लेकल में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर आठ मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ''यह तय करना हमारे हाथ में नहीं है कि कौन हमें अपनी टीम में रखेगा या नहीं। यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। जहां भी हमें मौका मिलेगा, जो भी इच्छुक होंगे वे हमारा चयन कर सकते हैं। हम उस लीग में खेलने के लिए तैयार हैं।'' फरहान ने जब पूछा गया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दुनिया भर की उन फ्रेंचाइजी लीग में क्यों नहीं चुना जा रहा है जिनका आईपीएल से मजबूत संबंध है, उन्होंने कहा, ''जिस तरह से आपने बात की है, उस तरह से हम लोगों के साथ खेलने में दिलचस्पी नहीं रखते। हर खिलाड़ी हर लीग में खेलना चाहता है। द हंड्रेड सबसे अच्छी लीग में से एक है। इसलिए हमें अच्छे की उम्मीद है।''
पाकिस्तान के 67 क्रिकेटरों का पंजीकरण
'द हंड्रेड' की लंदन में होने वाली नीलामी के लिए पाकिस्तान के 67 पुरुष और महिला क्रिकेटरों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें पुरुष टी20 विश्व कप में खेल रहे उसके लगभग सभी खिलाड़ी शामिल हैं। मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ सहित कई पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले 'द हंड्रेड' में खेल चुके हैं। पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी नवंबर 2008 के आतंकी हमले के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में नहीं खेला है। एसए20 के 2023 में शुरू होने के बाद कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर उसका हिस्सा नहीं रहा। इस टूर्नामेंट की सभी छह फ्रेंचाइजी का स्वामित्व भारतीयों के पास है।
'खिलाड़ियों को न देखना शर्म की बात होगी'
इसी तरह से यूएई के आईएलटी20 में एमआई लंदन और सदर्न ब्रेव के मालिकों के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी ने चार सत्र में एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को अनुबंधित नहीं किया है। इससे पहले इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा था कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटरों को 'द हंड्रेड' से बाहर रखा जाता है तो यह 'शर्मनाक' होगा। ब्रूक ने कहा था, ''उनके पास कुछ बेहतरीन क्रिकेटर हैं और वे बड़ी संख्या में दर्शकों को भी आकर्षित करते हैं। इसलिए पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों को वहां न देखना शर्म की बात होगी, क्योंकि उनकी मौजूदगी से प्रतियोगिता और भी बेहतर हो जाएगी।'' 'द हंड्रेड' का आगामी सत्र 21 जुलाई से 16 अगस्त तक चलेगा, जबकि खिलाड़ियों की नीलामी 11 और 12 मार्च को होगी।
