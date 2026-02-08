Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़t20 world cup Sachin Tendulkar Hails Suryakumar Yadav Composure in Tense India Win Over USA
महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारत की जीत पर दी प्रतिक्रिया, अमेरिका के साथ सूर्यकुमार की तारीफ की

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारत की जीत पर दी प्रतिक्रिया, अमेरिका के साथ सूर्यकुमार की तारीफ की

संक्षेप:

महान सचिन तेंदुलकर ने टी20 विश्व कप के ओपनिंग मैच में भारत की अमेरिका पर 29 रनों से मिली जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीम इंडिया की शुरुआत तनावपूर्ण थी, हालांकि अंत शांत रहा। उन्होंने अमेरिका की टीम की सराहना की।

Feb 08, 2026 05:10 pm IST
महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम की अमेरिका के खिलाफ 29 रनों की जीत की प्रशंसा की है। भारत ने शनिवार को टी20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में अमेरिका को मात दी। सचिन तेंदुलकर ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार के प्रदर्शन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका की टीम ने भी दिग्गज क्रिकेटर को इम्प्रेस किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पावरप्ले में ही अपने 4 बड़े हिटर को गंवा दिया था लेकिन इसके बाद सूर्यकुमार यादव की 49 गेंद में 84 रनों की पारी की मदद से टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 161 रन बनाए।

सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, ''टीम इंडिया के लिए तनावपूर्ण शुरुआत, लेकिन टीम इंडिया के लिए एक शांत अंत। जब नई टीमें इस तरह के बड़े मंच पर आगे बढ़ती हैं, तो क्रिकेट का वैश्विक विस्तार और भी तेज़ हो जाता है, अमेरिका ने कल यही किया, और उनकी ऊर्जा व उत्साह बहुत आशाजनक था! उन्होंने हमें कुछ घबराहट भरे पल जरूर दिए, लेकिन दबाव की स्थिति में सूर्यकुमार यादव के अनुभव और धैर्य ने भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। हमारे गेंदबाजों ने बाकी काम पूरा कर दिया। बहुत अच्छा किया टीम इंडिया, जीत के साथ शुरुआत करना हमेशा अच्छा लगता है।"

खिताब के प्रबल दावेदार भारत के लिए सूर्यकुमार अपने घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में दबाव भरी परिस्थिति में संभलकर खेलते हुए अंत तक डटे रहे। उन्होंने 49 गेंद की नाबाद पारी में 10 चौके और चार छक्के जड़े। इससे शीर्ष और मध्यक्रम में सामूहिक बल्लेबाजी नाकामी के बावजूद भारत नौ विकेट पर 161 रन बनाने में कामयाब रहा क्योंकि विकेटों के गिरने से एक समय ऐसा लग रहा था कि पारी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी।

इस लक्ष्य का पीछा करते हुए अमेरिका की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 132 रन ही बना सकी। उसके लिए संजय कृष्णमूर्ति और शुभम रंजने ने 37-37 रन तथा मिलिंद कुमार ने 34 रन बनाए। भारत के नई गेंद के गेंदबाज अर्शदीप सिंह (18 रन देकर दो विकेट) और सिराज ने अच्छी शुरूआत की जिससे अमेरिका की टीम 10 ओवर में तीन विकेट पर 49 रन ही बना सकी।

भारतीय टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के अस्वस्थ होने के कारण सिराज को अंतिम एकादश में शामिल किया गया, वह दोनों गेंदबाजों में सबसे ज्यादा खतरनाक थे। उन्होंने अमेरिका के दोनों सलामी बल्लेबाज एंड्रीस गॉस (06) और साईतेजा मुक्कमल्ला (02) को आउट किया। उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर रंजने की पारी भी समाप्त की।

अर्शदीप (18 रन देकर दो विकेट) ने कप्तान मोनांक पटेल को शून्य पर आउट कर दिया जिससे अमेरिका की टीम चौथे ओवर में 13 रन पर तीन विकेट गंवाकर मुश्किल में आ गई।

Sachin Tendulkar T20 World Cup 2026 Suryakumar Yadav
