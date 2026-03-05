पाकिस्तानी खिलाड़ी ने होटल में हदें की पार, महिला स्टाफ के साथ बदसलूकी करने पर लगा फाइन
आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान टीम के एक खिलाड़ी पर होटल की महिला स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद उस पर भारी जुर्माना लगाया गया है। हालांकि उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन के कारण आलोचना झेल रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान की टी20 विश्व कप स्क्वॉड का हिस्सा रहे एक खिलाड़ी पर श्रीलंका के कैंडी में टीम होटल में एक महिला हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ अनुचित व्यवहार करने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। पाकिस्तान की टीम जारी टी20 विश्व कप के सुपर-8 चरण से बाहर हो गई थी। बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान की टीम जीत हासिल करने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आई। कई रिपोर्ट में ये भी सामने आया था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर खराब प्रदर्शन के कारण 50-50 लाख पाकिस्तान रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए टी20 विश्व कप के सुपर-8 मुकाबले से पहले पाकिस्तान की टीम के एक खिलाड़ी ने होटल की महिला हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ बदसलूकी की। महिला स्टाफ ने मदद के लिए गुहार लगाई, जिसके बाद होटल के अन्य कर्मचारी वहां पहुंचे और स्थिति को संभाला। होटल प्रबंधन ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया और इसकी शिकायत पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद चीमा से की। चीमा ने खिलाड़ी की ओर से माफी मांगते हुए मामले को सुलझाने की कोशिश की। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में गोल्डन क्राउन होटल में ठहरी हुई थी, जहां पर ये घटना हुई।
टीम मैनेजर ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तौर पर खिलाड़ी पर जुर्माना लगाया है। हालांकि, खिलाड़ी की पहचान को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट में हाल के दिनों में अनुशासनहीनता और खराब प्रदर्शन के कई मामले सामने आए हैं, और यह घटना टीम मैनेजमेंट और पीसीबी के लिए नई चुनौती पेश कर रही है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए बुधवार को अपनी 15 सदस्यीय टीम में छह नए खिलाड़ियों को शामिल किया। यह सीरीज 11 मार्च से खेली जाएगी। दूसरा वनडे 13 और तीसरा वनडे 15 मार्च को खेला जाएगा। सभी मैच ढाका के शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में होंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी