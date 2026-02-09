टी20 वर्ल्ड कप: बांग्लादेश संग पाकिस्तान की पैंतरेबाजी, 'ब्लैकमेलिंग' पर हुए उतारू

संक्षेप: टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए पाकिस्तान ने ICC के सामने शर्तें रखी हैं। 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव है और पाकिस्तान खुद को बांग्लादेशियों के सबसे बड़े हमदर्द के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। उसने BCB के साथ मिलकर आईसीसी को एक तरह से 'ब्लैकमेल' करने की कोशिश की है।

टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवीर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा या नहीं, अभी इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। मैच के बहिष्कार की गीदड़भभकी दे रहा पाकिस्तान वर्ल्ड कप को अपना सियासी औजार बना रहा। उसी के अनुरोध पर आईसीसी ने उसके सभी मैच श्रीलंका में रखा है ताकि भारत के खिलाफ उसका मैच न्यूट्रल वेन्यू पर हो। ऐसे में उसके पास मैच के बहिष्कार का कोई वाजिब आधार तो है ही नहीं। उसने ये सारी पैंतरेबाजी बांग्लादेश के लिए की है। शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुआई में कट्टरपंथियों की कठपुतली सरकार है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इतिहास के सबसे तनावपूर्ण दौर में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान विश्व कप के बहाने इस मौके को भुनाना चाहता है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव है और पाकिस्तान खुद को बांग्लादेशियों के सबसे बड़े हमदर्द के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। उसने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर आईसीसी को एक तरह से 'ब्लैकमेल' करने की कोशिश की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सौदेबाजी और 'ब्लैकमेलिंग' 15 फरवरी के मैच को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए आईसीसी का एक डेलिगेशन लाहौर में है। वहां आईसीसी, पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत के जरिए आपसी स्वीकार्य हल निकालने की कोशिश की जा रही है। मीटिंग के दौरान पीसीबी और बीसीबी ने आईसीसी के सामने जो मांगें रखी हैं वो दिखाता है कि किस तरह दोनों मिलकर क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था को मैच के बायकॉट की धमकी देकर 'ब्लैकमेल' करने की कोशिश कर रहे हैं।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा है कि वह भारत के खिलाफ विश्व कप में खेलने के लिए तैयार है लेकिन उसकी तीन मांगों को पूरा करना पड़ेगा। 1- बांग्लादेश के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा, 2- टी20 वर्ल्ड कप से पत्ता कटने के बावजूद बांग्लादेश को पार्टिसिपेशन फी और 3- भविष्य के आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए पाकिस्तान को मेजबानी का अधिकार मिले।

इतना ही नहीं, टेलिकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी के सामने 2 मांगें रखी है। पहली मांग ये कि मुआवजा दो और दूसरी मांग ये कि आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी दो।

क्या पाकिस्तान की 'ब्लैकमेलिंग' में आएगी आईसीसी? वैसे इस बात की संभावना कम ही है कि आईसीसी इस 'ब्लैकमेलिंग' के आगे झुके। इससे पहले पाकिस्तान ने पिछले साल एशिया कप के दौरान भी तब टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी दी थी जब भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। तब पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने शर्त रखी थी कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट के बाकी सभी मैचों से बाहर किया जाए। पीसीबी की पैंतरेबाजी से पाकिस्तान और मेजबान यूएई के बीच मैच देरी से शुरू हुआ था। आईसीसी उसकी गीदड़भभकी में बिल्कुल नहीं आया। पाकिस्तान न सिर्फ एशिया कप के बाकी सारे मैच खेले बल्कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट पहले से तय कार्यक्रमों के हिसाब से मैचों में भी दिखे।

बांग्लादेश का चैप्टर क्लोज फिर भी आईसीसी ने बीसीबी से की बात वैसे टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश का चैप्टर तो पिछले महीने की क्लोज हो गया था, उसके बाद भी आईसीसी ने लाहौर में बीसीबी के अधिकारियों से बातचीत की। इस स्टेज पर आकर आईसीसी के बीसीबी से बातचीत करने का कोई तुक तो नहीं दिखता लेकिन शायद क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था गतिरोध दूर करने के लिए अपने लचीलेपन को दिखाने के लिए ऐसा किया हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राजनीतिक दांव के तहत बीसीबी को भी आईसीसी के साथ बातचीत का हिस्सा बनाने पर जोर दिया और आईसीसी इसके लिए राजी हो गई। आईसीसी के इस लचीलेपन को शायद पीसीबी और बीसीबी ने इस रूप में लिया है कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था को साथ मिलकर झुकाया जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने मांगों की लिस्ट भी सामने रख दी।

मोहसिन नकवी के राजनीतिक पैंतरे से पीसीबी में ही मतभेद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी वहां की केंद्रीय सरकार में गृह मंत्री भी हैं। बांग्लादेश मसले पर पाकिस्तान अगर 'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना' को चरितार्थ किया तो उसकी वजह नकवी की राजनीति ही थी, वरना पीसीबी और आईसीसी के बीच तो दूर तलक किसी गतिरोध का कोई स्कोप ही नहीं था।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी के भीतर ही मतभेद उभर गए हैं। मोहसिन नकवी भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार पर अड़े हुए हैं लेकिन पीसीबी के कुछ अधिकारी चाहते हैं कि पाकिस्तान को टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच खेलना चाहिए।

आईसीसी ने दोहराई चेतावनी रविवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा, पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम और पीसीबी के अन्य अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भी आईसीसी ने दोहराया कि अगर पीसीबी 15 फरवरी के मैच को लेकर पाकिस्तान सरकार को मनाने में कामयाब नहीं होती है तो उसे 'नतीजे' भुगतने पड़ेंगे।