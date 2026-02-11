होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
न्यूजीलैंड के फिन एलन ने तोड़ा अभिषेक शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड, टी20 में बना दिए सबसे तेज 5000 रन

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में माने जाते हैं। उनके नाम ही टी20 में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड था लेकिन अब इस रिकॉर्ड को न्यूजीलैंड के फिन एलन ने अपने नाम कर लिया है।

Feb 11, 2026 05:35 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने बुधवार को इतिहास रच दिया। उसने यूएई के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में बिना कोई विकेट खोए दूसरे सबसे बड़े चेज का रिकॉर्ड बना डाला। यूएई ने 173 रन बनाए थे और न्यूजीलैंड ने बिना कोई विकेट खोए ही 16वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। टिम सीफर्ट ने नाबाद 89 और फिन एलन ने नाबाद 84 रन की पारी खेली। इसी के साथ एलेन ने टी20 क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 5 हजार रन बनाने का अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में माने जाते हैं। उनके नाम ही टी20 में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड था लेकिन अब इस रिकॉर्ड को फिन एलन ने अपने नाम कर लिया है।

एलन ने सिर्फ 2854 गेंदों में 5000 टी20 रन पूरे किए हैं। इस आंकड़ें तक पहुंचने के लिए अभिषेक शर्मा ने 2898 गेंदों का सामना किया था। इस तरह एलन ने टी20 में 5000 रन के मुकाम पर पहुंचने के लिए अभिषेक के मुकाबले 44 कम गेंदें खेली। लिस्ट में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के धुरंधर आंद्रे रसेल हैं जिन्होंने 2942 गेंदों में 5 हजार टी20 रन का आंकड़ा छुआ था।

विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने टी20 में 5 हजार रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 3127 गेंदों का सामना किया। पांचवें नंबर पर विल जैक्स हैं जिन्होंने 3196 गेंदों में 5 हजार रन का आंकड़ा छुआ।

यूएई के खिलाफ मैच में एलेन ने 50 गेंदों में 84 रन की अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 5 छक्के लगाए। एलेन और सीफर्ट ने पहले विकेट के लिए 175 रनों की नाबाद साझेदारी की। ये टी20 विश्व कप के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए किसी भी जोड़ी की सबसे बड़ी साझेदारी भी है।

टी20 में सबसे तेज 5000 रन

1- फिन एलन- 2854 गेंदों में

2- अभिषेक शर्मा- 2898 गेंदों में

3- आंद्रे रसेल- 2942 गेंदों में

4- टिम डेविड- 3127 गेंदों में

5- विल जैक्स- 3196 गेंदों में

