नेपाल के जज्बे को अश्विन-युवराज जैसे दिग्गजों ने सराहा, इंग्लैंड को हराने के थे करीब

नेपाल के जज्बे को अश्विन-युवराज जैसे दिग्गजों ने सराहा, इंग्लैंड को हराने के थे करीब

संक्षेप:

टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप सी मैच में नेपाल ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ कमाल की लड़ाई दिखाई, लेकिन अंत में 4 रनों से हार गई। क्रिकेट जगत ने नेपाल के जज्बे की जमकर तारीफ की।

Feb 08, 2026 08:51 pm IST
नेपाल क्रिकेट टीम ने अपने पहले ही मैच में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करके अन्य टीमों को दिखा दिया है कि उन्हें कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जैकब बेथल और हैरी ब्रूक के अर्धशतक और फिर विल जैक्स की धमाकेदार पारी की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 184 रन बनाए। इंग्लैंड का गेंदबाजी आक्रमण देखकर यही लगा कि नेपाल के लिए इस टोटल तक पहुंचना मुश्किल होगा लेकिन नेपाल के बल्लेबाजों ने गजब का जज्बा दिखाया और आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में सिर्फ 4 रन से मैच गंवाया। नेपाल ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 180 रन बनाए। नेपाल की इस जूझारू प्रयास पर क्रिकेट दिग्गजों ने प्रतिक्रिया दी है।

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा, ''नेपाल को बहुत सम्मान। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक के सामने टक्कर ली, आखिरी गेंद तक लड़ते रहे और दिखाया कि विश्वास और जज्बा क्या कर सकता है। इसी तरह टीमें आगे बढ़ती हैं और चैंपियन उभरते हैं। क्रिकेट की दुनिया (आपको) देख रही है!"

रविचंद्रन अश्विन ने लिखा, “नेपाल से कमाल का प्रदर्शन। वे निश्चित रूप से उभरते हुए क्रिकेट देशों में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। उनमें अपार क्षमता और आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है।”

इरफान पठान ने ट्वीट किया, “फिनिशिंग टच की कमी थी, लेकिन नेपाल स्पष्ट रूप से सही रास्ते पर है। उन्हें इंग्लैंड को दबाव में डालते देख बहुत अच्छा लगा।”

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज डेल स्टेन ने भी टीम की तारीफ करते हुए एक्स पर लिखा, "नेपाल, अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं अपनी सेवाएं देने को तैयार हूं! बस ऊपर, और ऊपर, और ऊपर बढ़ते रहो!"

नेपाल इस मुकाबले में उलटफेर कर इतिहास रचने के बहुत करीब पहुंच गया था। उसने इंग्लैंड के सात विकेट पर 184 रन के जवाब में छह विकेट पर 180 रन बनाए। लोकेश बाम (20 गेंद में नाबाद 39 रन) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल की उलटफेर भरी जीत की उम्मीद बनाए रखी, लेकिन आखिरी ओवर में जीत नहीं दिला सके। नेपाल को आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रन चाहिए था, लेकिन सैम करन ने अंतिम ओवर में लगातार यॉर्कर फेंकीं और नेपाल की टीम सिर्फ पांच रन ही बना पाई।

