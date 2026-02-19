T20 World Cup Most Wickets: वरुण चक्रवर्ती की धमाकेदार एंट्री, टॉप-2 में बनाई जगह; पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
वरुण चक्रवर्ती ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 3 विकेट लेकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप-2 में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने पाकिस्तान के उस्मान तारीख को पछाड़ दिया है।
टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने नीदरलैंड्स के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर खूब नचाया। बुधवार, 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ हुए मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने 3 ओवर में मात्र 14 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए। इन 3 विकेट के साथ वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की सूची में टॉप-2 में पहुंच गए हैं। उन्होंने इस लिस्ट में पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारीख को भी पछाड़ दिया है। वरुण चक्रवर्ती से आगे अब सिर्फ यूएसए के शैडली वैन शाल्कविक हैं जिन्होंने ग्रुप स्टेज में 13 विकेट चटकाए थे। हालांकि उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।
वरुण चक्रवर्ती ने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेले 4 मैचों में 6.89 की औसत और 5.17 की इकॉनमी के साथ 9 विकेट चटकाए हैं। वह इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के तुरुप का इक्का साबित हुए हैं।
वहीं पाकिस्तान के उस्मान तारीख की बात करें तो, वह 8 विकेट के साथ लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। उनके ऊपर स्कॉटलैंड के माइकल लीस्क हैं जिनके नाम वरुण चक्रवर्ती के बराबर 9 विकेट दर्ज है।
टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में आखिरी नाम साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी का है, जिनके नाम भी अभी तक टूर्नामेंट में 8 विकेट दर्ज है।
टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-5 गेंदबाज
शैडली वैन शाल्कविक- 13
वरुण चक्रवर्ती- 9
माइकल लीस्क- 9
उस्मान तारीख- 8
लुंगी एनगिडी- 8
बात अन्य भारतीय गेंदबाजों की करें तो, टॉप-15 गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती के अलावा अक्षर पटेल इस लिस्ट में मौजूद हैं। बापु 6 विकेट के साथ लिस्ट में 14वें पायदान पर हैं। वहीं हार्दिक पांड्या ने अभी तक टूर्नामेंट में 5 तो जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए हैं।
