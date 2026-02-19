T20 World Cup Most Runs: पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान शतक के साथ बने नंबर-1, ईशान किशन टॉप-5 में
T20 World Cup Most Runs: टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज का अंत होने को है, इससे पहले टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में उठापटक जारी है। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान शतक के साथ नंबर-1 बन गए हैं।
T20 World Cup Most Runs: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बल्लेबाजों का कहर जारी है। इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई टीम 250 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, मगर फ्लैट पिच और छोटे मैदानों का फायदा बल्लेबाज खूब उठा रहे हैं। ग्रुप स्टेज में अभी तक 40 में से 36 मैच खेले जा चुके हैं। एक नजर अभी तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट पर डालें तो पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान शतक के साथ नंबर-1 पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ 100 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय ईशान किशन हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक कुल 3 शतक लगे हैं, जिसमें पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ही टॉप-5 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में मौजूद हैं।
साहिबजादा फरहान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक 164.18 के स्ट्राइक रेट और 73.33 की औसत के साथ 220 रन बनाए हैं। उनके अलावा अभी तक कोई बल्लेबाज 200 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है।
दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मारक्रम 178 रनों के साथ मौजूद हैं। साहिबजादा फरहान और मारक्रम के बीच 42 रनों का अंतर है।
टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय ईशान किशन 176 रनों के साथ तीसरे पायदान पर हैं। ईशान किशन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक 2 अर्धशतक लगा चुके हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में अन्य दो नाम -न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट और नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी- का है। नेपाल की टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज
साहिबजादा फरहान- 220
एडन मारक्रम- 178
ईशान किशन- 176
टिम साइफर्ट- 173
दीपेंद्र सिंह ऐरी- 169
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें