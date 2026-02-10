Cricket Logo
भारत के खिलाफ भारत में विश्व कप मैच पूरी टीम के लिये यादगार अनुभव होगा: नामीबिया कोच विलियम्स

मेजबान भारत के खिलाफ विश्व कप मुकाबले को कठिन चुनौती बताते हुए नामीबिया के कोच क्रेग विलियम्स ने कहा कि 12 फरवरी को होने वाले इस मैच में उनकी टीम अपनी रणनीति पर अडिग रहकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी टीम और पूरे देश के लिये यह मैच एक यादगार अनुभव होगा।

Feb 10, 2026 04:38 pm ISTChandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषा
नीदरलैंड ने नामीबिया को टी20 विश्व कप ग्रुप ए के मुकाबले में मंगलवार को सात विकेट से हराया। अब नामीबिया को 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गत चैम्पियन और खिताब की प्रबल दावेदार भारतीय टीम से खेलना है।

मैच के बाद विलियम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘भारत के खिलाफ मैच आसान नहीं होगा लेकिन अगर हम अपनी रणनीति पर अडिग रहे और एक समय पर एक गेंद पर फोकस करके खेले तो अच्छे नतीजे की उम्मीद कर सकते हैं। हम पेशेवर टीम हैं और विरोधी टीम कोई भी हो, हमे अपने खेल पर फोकस करना है।’

उन्होंने कहा, ‘हर कोई भारत के खिलाफ मैच की बात कर रहा है। हमारे लिये यह यादगार मैच होगा और घर पर भी सभी इसकी बात कर रहे हैं। हम भारत के खिलाफ पहले खेल चुके हैं और वह मैच भी हमारे लिये काफी कठिन था। दूधिया रोशनी में चुनौती और भी कठिन होगी।’

नीदरलैंड के खिलाफ मिली हार के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी टीम 20 रन पीछे रह गई।

विलियम्स ने कहा, ‘हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रयास किया लेकिन हमें कम से कम बीस रन और बनाने चाहिये थे। डच टीम हमेशा हमसे दस रन आगे थी और हम अच्छी साझेदारियां भी नहीं बना सके।’

उन्होंने कहा, ‘सामने चाहे कोई भी टीम हो, हमें एक बल्लेबाजी ईकाई और एक टीम के रूप में बेसिक्स पर अमल करना जरूरी है। शीर्ष चार बल्लेबाजों में से एक को बड़ी पारी खेलनी होगी और हमें अच्छी साझेदारियां बनानी होगी जो आज नहीं कर सके।’

Chandra Prakash Pandey

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
