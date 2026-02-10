भारत के खिलाफ भारत में विश्व कप मैच पूरी टीम के लिये यादगार अनुभव होगा: नामीबिया कोच विलियम्स

संक्षेप: मेजबान भारत के खिलाफ विश्व कप मुकाबले को कठिन चुनौती बताते हुए नामीबिया के कोच क्रेग विलियम्स ने कहा कि 12 फरवरी को होने वाले इस मैच में उनकी टीम अपनी रणनीति पर अडिग रहकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी टीम और पूरे देश के लिये यह मैच एक यादगार अनुभव होगा।

मेजबान भारत के खिलाफ विश्व कप मुकाबले को कठिन चुनौती बताते हुए नामीबिया के कोच क्रेग विलियम्स ने कहा कि 12 फरवरी को होने वाले इस मैच में उनकी टीम अपनी रणनीति पर अडिग रहकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी टीम और पूरे देश के लिये यह मैच एक यादगार अनुभव होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नीदरलैंड ने नामीबिया को टी20 विश्व कप ग्रुप ए के मुकाबले में मंगलवार को सात विकेट से हराया। अब नामीबिया को 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गत चैम्पियन और खिताब की प्रबल दावेदार भारतीय टीम से खेलना है।

मैच के बाद विलियम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘भारत के खिलाफ मैच आसान नहीं होगा लेकिन अगर हम अपनी रणनीति पर अडिग रहे और एक समय पर एक गेंद पर फोकस करके खेले तो अच्छे नतीजे की उम्मीद कर सकते हैं। हम पेशेवर टीम हैं और विरोधी टीम कोई भी हो, हमे अपने खेल पर फोकस करना है।’

उन्होंने कहा, ‘हर कोई भारत के खिलाफ मैच की बात कर रहा है। हमारे लिये यह यादगार मैच होगा और घर पर भी सभी इसकी बात कर रहे हैं। हम भारत के खिलाफ पहले खेल चुके हैं और वह मैच भी हमारे लिये काफी कठिन था। दूधिया रोशनी में चुनौती और भी कठिन होगी।’

नीदरलैंड के खिलाफ मिली हार के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी टीम 20 रन पीछे रह गई।

विलियम्स ने कहा, ‘हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रयास किया लेकिन हमें कम से कम बीस रन और बनाने चाहिये थे। डच टीम हमेशा हमसे दस रन आगे थी और हम अच्छी साझेदारियां भी नहीं बना सके।’