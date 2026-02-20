T20 विश्व कप के लीग स्टेज में भारत के लिए किसने बनाए सबसे ज्यादा रन, बॉलिंग में वरुण का जलवा
टी20 विश्व कप 2026 में भारत के लिए ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन किया है। ईशान किशन टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने सर्वाधिक विकेट लिए हैं।
भारतीय टीम टी20 विश्व कप 2026 में शानदार फॉर्म में है। टीम ने जारी टूर्नामेंट में लगातार चार मुकाबले जीते हैं और अब सुपर-8 के मुकाबले खेलने के लिए तैयार है। भारतीय टीम के लिए इन चारों मैचों में चार अलग-अलग खिलाड़ियों ने प्लेयर ऑफ द मैच जीते हैं, जोकि टीम की स्ट्रेंथ को दिखाता है। भारत के लिए ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा रन ईशान किशन ने बनाए हैं। किशन की टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जगह फिक्स नहीं थी और उन्हें खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन की जगह अंतिम-11 में जगह मिली। वहीं गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने भारत के लिए हर मैच में विकेट चटकाए हैं।
भारतीय टीम टी20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज के खत्म होने के बाद ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर रही। भारत टूर्नामेंट में उन चुनिंदा टीमों में से है, जिसने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने जारी टूर्नामेंट में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। किशन ने 4 मैचों में 44 के औसत से 176 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 176 का रहा है। उन्होंने अपनी पारी में 19 चौके और 11 छक्के लगाए हैं। ईशान किशन ने अमेरिका के खिलाफ 20, नामीबिया के खिलाफ 61 और पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की पारी खेली। नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 18 रन की पारी खेली।
ईशान किशन के अलावा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 4 मैचों में 162 रन बनाए हैं। टूर्नामेंट से पहले सूर्यकुमार यादव भी खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। हालांकि पिछले कुछ मैचों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप-10 में सिर्फ ये दो भारतीय हैं। वहीं गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। वरुण ने 4 मैचों में 62 रन देकर नौ विकेट चटकाए हैं। टी20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वरुण चक्रवर्ती दूसरे नंबर पर हैं। वरुण के अलावा टॉप-15 में कोई भी भारतीय गेंदबाज मौजूद नहीं है।
वरुण ने 4 मैचों में 62 रन देकर नौ विकेट चटकाए हैं। टी20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वरुण चक्रवर्ती दूसरे नंबर पर हैं। वरुण के अलावा टॉप-15 में कोई भी भारतीय गेंदबाज मौजूद नहीं है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी