T20 विश्व कप के लीग स्टेज में भारत के लिए किसने बनाए सबसे ज्यादा रन, बॉलिंग में वरुण का जलवा

Feb 20, 2026 05:19 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
टी20 विश्व कप 2026 में भारत के लिए ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन किया है। ईशान किशन टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने सर्वाधिक विकेट लिए हैं।

भारतीय टीम टी20 विश्व कप 2026 में शानदार फॉर्म में है। टीम ने जारी टूर्नामेंट में लगातार चार मुकाबले जीते हैं और अब सुपर-8 के मुकाबले खेलने के लिए तैयार है। भारतीय टीम के लिए इन चारों मैचों में चार अलग-अलग खिलाड़ियों ने प्लेयर ऑफ द मैच जीते हैं, जोकि टीम की स्ट्रेंथ को दिखाता है। भारत के लिए ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा रन ईशान किशन ने बनाए हैं। किशन की टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जगह फिक्स नहीं थी और उन्हें खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन की जगह अंतिम-11 में जगह मिली। वहीं गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने भारत के लिए हर मैच में विकेट चटकाए हैं।

भारतीय टीम टी20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज के खत्म होने के बाद ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर रही। भारत टूर्नामेंट में उन चुनिंदा टीमों में से है, जिसने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने जारी टूर्नामेंट में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। किशन ने 4 मैचों में 44 के औसत से 176 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 176 का रहा है। उन्होंने अपनी पारी में 19 चौके और 11 छक्के लगाए हैं। ईशान किशन ने अमेरिका के खिलाफ 20, नामीबिया के खिलाफ 61 और पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की पारी खेली। नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 18 रन की पारी खेली।

ईशान किशन के अलावा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 4 मैचों में 162 रन बनाए हैं। टूर्नामेंट से पहले सूर्यकुमार यादव भी खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। हालांकि पिछले कुछ मैचों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप-10 में सिर्फ ये दो भारतीय हैं। वहीं गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। वरुण ने 4 मैचों में 62 रन देकर नौ विकेट चटकाए हैं। टी20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वरुण चक्रवर्ती दूसरे नंबर पर हैं। वरुण के अलावा टॉप-15 में कोई भी भारतीय गेंदबाज मौजूद नहीं है।

