होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़T20 World Cup is receiving overwhelming love worldwide with viewership on ICC digital platforms increased by 53 percent
टी20 विश्व कप पर दुनियाभर में बरस रहा छप्परफाड़ प्यार, ICC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़े 53% दर्शक

टी20 विश्व कप पर दुनियाभर में बरस रहा छप्परफाड़ प्यार, ICC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़े 53% दर्शक

संक्षेप:

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को बताया कि 2026 टी20 विश्व कप के पहले छह मैच के बाद पिछले चरण की तुलना में उनके डिजिटल मंच पर वीडियो व्यूज में 53 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

Feb 10, 2026 11:10 pm ISTChandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को बताया कि 2026 टी20 विश्व कप के पहले छह मैच के बाद पिछले चरण की तुलना में उनके डिजिटल मंच पर वीडियो व्यूज में 53 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

बयान में विश्व संस्था ने कहा कि उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म को कुल 647 मिलियन (64.7 करोड़) वीडियो व्यूज मिले।

दर्शकों की इस भारी बढ़ोतरी में नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे देशों का बड़ा योगदान रहा जिनकी राष्ट्रीय टीमें टूर्नामेंट में खेल रही हैं।

आईसीसी ने कहा, 'आईसीसी ऐप में 2024 के बाद यूजर्स की संख्या में 83 प्रतिशत की वृद्धि देखी है जबकि इसी दौरान आईसीसी वेबसाइट पर उपयोगकर्ताओं में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।'

आईसीसी ने कहा, 'सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पूर्ण सदस्यीय देशों से बाहर की टीम के प्रशंसकों की है। नेपाल ने रविवार को अपने ग्रुप सी मुकाबले में इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी। वह इस बढ़ोतरी के मामले में सबसे आगे रहा और इस दक्षिण-पूर्व एशियाई देश से उपयोगकर्ताओं में 442 प्रतिशत की शानदार वृद्धि हुई है।'

उन्होंने कहा, 'संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका में क्रमशः 196 प्रतिशत और 49 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई जो दर्शाता है कि यह टूर्नामेंट खेल को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में सक्षम है।'

आईसीसी ने बताया कि इस बढ़ोतरी में आईसीसी डॉट टीवी पर पहली बार गैर-अंग्रेज़ी कमेंट्री का योगदान अहम है जिसमें 'इंग्लैंड बनाम नेपाल मैच के लिए नेपाली भाषा में फीड और भारत बनाम अमेरिका मैच के लिए हिंदी भाषा फीड सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए गए मैच रहे।

आईसीसी के बयान के अनुसार पहले छह मैच में भारत और श्रीलंका में कुल 1,16,595 दर्शक स्टेडियम में पहुंचे।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026 Icc T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
;;;