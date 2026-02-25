टी20 वर्ल्ड कप: क्या ये मैदान दक्षिण अफ्रीका के लिए लॉट्री? केशव महाराज बोले- हमें बड़ा फायदा...
क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अहमदाबाद का मैदान दक्षिण अफ्रीका के लिए लॉट्री है? दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने कहा कि यहां अधिक मैच खेलना बड़ा फायदा नहीं है।
दक्षिण अफ्रीका को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने अधिकतर मैच अमहदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने को मिल रहे हैं लेकिन उसके बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज का मानना है कि इससे उनकी टीम को खास फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि हर बार परिस्थितियां अलग होती हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम गुरुवार को अमहदाबाद में सुपर आठ के मुकाबले में वेस्टइंडीज का सामना करेगी। उसने भारत के खिलाफ सुपर आठ का मैच भी इसी मैदान पर खेला था। ग्रुप चरण में उसने यहां तीन मैच खेले थे।
महाराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से कहा, ''यात्रा नहीं करना अच्छा है लेकिन पिच के लिहाज से हर मैच बहुत अलग रहा है। हमने यहां जो चार मैच खेले हैं उनमें परिस्थितियां लगातार बदलती रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे हमें बड़ा फायदा मिल रहा है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम जल्द से जल्द परिस्थितियों से सामंजस्य से बिठाकर अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें।'' भारत के खिलाफ बड़ी जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम का मनोबल काफी बढ़ा है लेकिन महाराज ने कहा कि टीम को अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए।
उन्होंने कहा, ''प्रतियोगिता की संभवत: सर्वश्रेष्ठ टीम को हराने के बाद टीम में काफी जोश और उत्साह है। लेकिन हम अति उत्साहित नहीं हो रहे हैं। अभी इस टूर्नामेंट में बहुत क्रिकेट खेलना बाकी है। हमें अपनी गलतियों से सबक लेना है, चीजों को बेहतर करना है और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना है।'' दक्षिण अफ्रीका इस मैच में जीत हासिल करने पर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकता है लेकिन महाराज ने एक समय में एक ही मैच पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, ''भारत के खिलाफ मैच बहुत महत्वपूर्ण था। वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। हमें अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। हम जानते हैं कि विस्फोटक बल्लेबाजी के मामले में वे कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं।'' महाराज ने कहा, ''उनके पास फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज हैं और ऐसे गेंदबाज हैं जो उनका पूरा साथ दे रहे हैं। हमें सरल और सहज रणनीति बनानी होगी और उस पर अमल करना होगा। टूर्नामेंट के इस चरण में यह एक बहुत बड़ा मैच है। अगर हम जीत जाते हैं, तो हमें सेमीफाइनल में जगह मिल जाएगी। वेस्टइंडीज इस तरह के टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करता रहा है इसलिए उन्हें हल्के से नहीं लिया जा सकता है।''
