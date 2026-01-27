Cricket Logo
टी20 वर्ल्ड कप: भारत से मैच का बायकॉट किया पाकिस्तान तो 1062 करोड़ के मुकदमे से जूझना पड़ेगा!

संक्षेप:

अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बहिष्कार करता है या भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करता है तो ICC से निलंबन जैसी कार्रवाइयों को न्योता तो देगा ही, एक बड़े कानूनी पचड़े में फंस जाएगा। अगर वह सिर्फ भारत के खिलाफ मैच का ही बायकॉट कर देता है तो उसे करीब 1062 करोड़ रुपये के मुकदमे से जूझना पड़ सकता है। 

Jan 27, 2026 02:59 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार या भारत के साथ 15 फरवरी को होने वाले मैच से खुद के अलग होने पर कोई फैसला नहीं किया है। वह इस पर आखिरी फैसला सोमवार तक लेगा लेकिन बायकॉट कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद उसके समर्थन में पाकिस्तान चाहे जितनी पैंतरेबाजी कर ले, गीदड़भभकी दे ले लेकिन उस पर अमल करना कितना मुश्किल है, ये तो उसे खुद भी पता है।

तब PCB को कोर्ट में घसीट लेंगे ब्रॉडकास्टर्स

अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बहिष्कार करता है या भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करता है तो आईसीसी से निलंबन, दंड जैसी कार्रवाइयों को न्योता तो देगा ही, एक बड़े कानूनी पचड़े में ही फंस जाएगा। अगर वह सिर्फ भारत के खिलाफ मैच का ही बायकॉट कर देता है तो उसे ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से भारी-भरकम मुआवजे की मांग से जुड़े मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।

1062 करोड़ पाकिस्तानी रुपये के मुकदमे का खतरा

रेवस्पोर्ट्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ ग्रुप ए के मुकाबले से पीछे हटता है तो ब्रॉडकास्टर पीसीबी को मुआवजे के लिए कोर्ट में घसीट सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘ब्रॉडकास्टर्स के नजरिए से देखें तो उस मैच (भारत-पाकिस्तान मैच) से एड स्लॉट्स, ब्रांडेड शोज और स्पॉन्सरशिप के जरिए सीधे-सीधे 3.8 करोड़ डॉलर (पाकिस्तानी रुपये में करीब 1062 करोड़) जुड़े हुए हैं।’

बहिष्कार पर अभी पाकिस्तान ने नहीं लिया है कोई फैसला

टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश का पत्ता कटने के बाद पाकिस्तान ने खुलकर बीसीबी का समर्थन किया है। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी खबरें आईं कि बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम विश्व कप के बहिष्कार पर विचार कर रही है। वह पाकिस्तान सरकार के निर्देश के इंतजार में है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने इसे लेकर सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ अच्छी मीटिंग रही। उन्हें आईसीसी से जुड़े मसले के बारे में बताया और उन्होंने निर्देश दिया कि हम इसका हल ढूंढे और साथ में सभी विकल्प भी खुला रखा है। इस पर सहमति बनी कि आखिरी फैसला या तो शुक्रवार को या फिर सोमवार को लिया जाएगा।’

एशिया कप में भी पाकिस्तान ने किया था ड्रॉमा

नकवी ने सभी विकल्प खुले रहने की बात कहकर बायकॉट की अटकलों को पैंतरेबाजी से जिंदा रखने की कोशिश की। वैसे पाकिस्तान ने एशिया कप के बीच में ही तब उसके बहिष्कार की धमकी दी थी जब भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद पाकिस्तान टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया था। आईसीसी के सामने मैच रेफरी को हटाने की शर्त रख दी थी। तब उस गीदड़भभकी का अंजाम दुनिया ने देखा ही था। ड्रामेबाजी के बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ एशिया कप खेला बल्कि उसी मैच रेफरी की निगरानी में मुकाबला खेला, जिसे हटाने के लिए बहुत सारा नखरा किया था।

