टी20 वर्ल्ड कप: ICC-पाकिस्तान में बैक चैनल बातचीत, पीसीबी के रुख से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया नाराज

टी20 वर्ल्ड कप: ICC-पाकिस्तान में बैक चैनल बातचीत, पीसीबी के रुख से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया नाराज

संक्षेप:

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व कप को लेकर आईसीसी और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल बातचीत जारी है। ये बातचीत किस तरह से हुई है या हो रही है, सीधे बातचीत हो रही है या बीच में कुछ मध्यस्थों के जरिए वार्तालाप हो रहा है, ये पता नहीं चला है।

Feb 03, 2026 12:23 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अभी औपचारिक तौर पर नहीं बताया है कि वह भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप का मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को सोशल मीडिया पर ये ऐलान किया था कि पाकिस्तानी टीम टी20 विश्व कप में तो खेलेगी लेकिन 15 फरवरी को भारत के साथ होने वाले मैच में हिस्सा नहीं लेगी। इस बीच हमारे सहयोगी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि गतिरोध को लेकर आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही है। वहीं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्डों ने पीसीबी के रुख पर नाराजगी जताई है।

बंद नहीं हुआ है बातचीत का रास्ता

रविवार को पाकिस्तान सरकार के ऐलान के बाद आईसीसी की तरफ से जो बयान जारी किया गया था उसे देखकर स्पष्ट था कि इस मसले पर क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने बातचीत की गुंजाइश छोड़ रखी है। बयान में एक पंक्ति थी, ‘आईसीसी उम्मीद करती है कि पीसीबी आपसी सहमति वाले हल को तलाशेगा जो सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों की रक्षा करने वाला हो।’

आईसीसी और पीसीबी के बीच किस तरह से बातचीत हुई है या हो रही है, सीधे बातचीत हो रही है या बीच में कुछ मध्यस्थों के जरिए वार्तालाप हो रहा है, ये पता नहीं चला है।

पीसीबी के रुख से नाखुश हैं ईसीबी और सीए

इस बीच दो ताकतवर और प्रभावशाली क्रिकेट बोर्डों ने पीसीबी के रुख पर नाराजगी जताई है। समझा जा रहा है कि इंग्लैंड ऐंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने मौजूदा घटनाक्रम को लेकर प्राइवेट में पीसीबी से अपनी नाखुशी का इजहार किया है। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई और पीसीबी के बीच इस मसले पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही।

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सोमवार को पत्रकारों से कहा था, 'आईसीसी ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप की बात की है। हम आईसीसी से पूरी तरह सहमत है। जब तक कि हम आईसीसी से बात नहीं करते तब तक बीसीसीआई इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा।'

15 फरवरी के भारत-पाकिस्तान मैच पर अनिश्चितता का साया

इस बीच पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है। उसके सारे मैच श्रीलंका में ही होने हैं। 15 फरवरी को भारत के खिलाफ प्रस्तावित मैच भी श्रीलंका में ही खेला जाना था। दरअसल विश्व कप से पहले ही आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई में समझौता हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू में खेले जाएंगे। अब पाकिस्तान उसका उल्लंघन कर रहा है जिसे लेकर उसके ऊपर आईसीसी की तरफ से कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

