T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना है पनौती? श्रीलंका हुआ बाहर, भारत पर भी 'संकट के बादल'
टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी अभी तक जिस देश ने की है, वो ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। भारत और श्रीलंका बस दो टीमें हैं जो सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच पाई है। मगर इस बार वो भी मुश्किल नजर आ रहा है।
जब भी आप अपने घर पर खेल रहे होते हैं तो आपके पास एडवांटेज रहता है। आप कंडीशन को किसी भी अन्य टीम के मुकाबले बेहतर जानते हैं। आप अपने होम ग्राउंड की पिचों पर बचपन से खेले होते हैं, इसके अलावा भी मेजबान टीम को कई तरह के फायदे मिलते हैं। मगर टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी अभी तक हर किसी टीम के लिए श्राप रही है। जिस भी टीम ने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की है वो आज तक ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। वहीं एक ही टीम अभी तक ऐसी है, जो टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करते हुए टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। आईए एक नजर टी20 वर्ल्ड कप के मेजबानों के इतिहास पर डालते हैं-
- 2007 में शुरू हुए टी20 वर्ल्ड कप के पहले एडिशन की मेजबानी साउथ अफ्रीका ने की थी। अफ्रीकी टीम उस टूर्नामेंट के सुपर-8 से ही बाहर हो गया था।
- ऐसा ही कुछ हाल इंग्लैंड और वेस्टइंडीज का भी था। इंग्लैंड ने 2009 और वेस्टइंडीज ने 2010 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई ती।
- 2012 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका ने की थी। श्रीलंका उस साल फाइनल में तो पहुंची थी, मगर ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। वेस्टइंडीज ने उन्हें खिताबी मुकाबले में 36 रनों से धूल चटाई थी।
- 2014 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान बांग्लादेश था और वह सुपर-10 से आगे नहीं बढ़ पाया था।
- 2016 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने की थी, टीम इंडिया उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गया था। भारत का ट्रॉफी जीतने का सपना वेस्टइंडीज ने तोड़ा था।
- 2021 टी20 वर्ल्ड कप का होस्ट यूएई और ओमान था, जो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे।
- ऑस्ट्रेलिया ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप होस्ट किया था और वह सुपर-12 से आगे नहीं बढ़ पाए थे।
- 2024 टी20 वर्ल्ड कप जिसे भारत ने जीता था, उसकी मेजबानी यूएसए और वेस्टइंडीज ने मिलकर की थी। दोनों ही टीमें सुपर-8 से बाहर हो गई थी।
- 2026 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। वहीं भारत पर भी खरते के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि टीम इंडिया अभी तक पूरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
