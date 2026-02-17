भारत के हाथों करारी हार से न्यूजीलैंड ने क्या सीखा? ग्लेन फिलिप्स बोले- सुपर-8 राउंड से पहले…
न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड में एंट्री कर ली है। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के खिलाफ सीरीज से अच्छी तैयारी हुई।
न्यूजीलैंड के हरफनमौला ग्लेन फिलिप्स का मानना है कि मेजबान भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलने से उनकी टीम को मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में परिस्थितियों को समझने और खुद को ढालने में काफी मदद मिली है। न्यूजीलैंड ने टी20 विश्व कप से पहले भारत दौरे पर पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली थी, जिसने उन्हें उपमहाद्वीप के हालात का अच्छा अनुभव मिला। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी जबकि टी20 सीरीज में 1-4 से करारी हार का मुंह देखा।
न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई जैसी टीमों वाले चुनौतीपूर्ण ग्रुप से मंगलवार को सुपर आठ चरण के लिए क्वालीफाई किया। टीम ने चार में से तीन मुकाबले जीते, जबकि उसकी एकमात्र हार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रही। फिलिप्स ने कनाडा पर आठ विकेट की जीत के बाद कहा, “भारत दौरे पर हमें अच्छी तैयारी का मौका मिला और यहां की परिस्थितियों के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। यहां हालांकि हालात कुछ अलग हैं, जो हमारे लिए अच्छा है। हमें लगातार खुद को ढालना पड़ा। जिन टीमों के खिलाफ हम खेले उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की और हमें दबाव में डाला। यह सुपर आठ चरण से पहले हमारे लिए फायदेमंद है।”
चेन्नई और अहमदाबाद में अपने ग्रुप मैच खेलने के बाद न्यूजीलैंड सुपर आठ मुकाबलों के लिए श्रीलंका रवाना होगा। फिलिप्स ने कहा, “श्रीलंका की परिस्थितियां फिर से अलग होंगी। टूर्नामेंट का यह चरण इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा संयम बनाए रख सकती है।'' उन्होंने कहा, '' टी20 क्रिकेट में भले लंबी रणनीति की बात न हो, लेकिन खासकर तब जब पिचें टूटने लगें, यह अहम होगा कि कौन अपनी भावनाओं पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखता है।”
कनाडा के खिलाफ फिलिप्स ने 36 गेंदों पर नाबाद 76 रन की विस्फोटक पारी खेली और रचिन रविंद्र (39 गेंदों पर 59 रन) के साथ 146 रन की मैच विजयी अटूट साझेदारी की। रविंद्र के प्रदर्शन पर फिलिप्स ने कहा, "वह शानदार क्रिकेटर हैं। क्रिकेट में कौशल स्थायी होती है और फॉर्म अस्थायी। उसके लिए लय हासिल करना समय की बात थी।''
