Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़t20 world cup gautam Gambhir Masterclass Verdict Suryakumar Yadav Batting Leaves Coach in Awe vs USA
हेड कोच गौतम गंभीर ने सूर्यकुमार की पारी पर क्या कहा, ड्रेसिंग रूम का वीडियो आया सामने

हेड कोच गौतम गंभीर ने सूर्यकुमार की पारी पर क्या कहा, ड्रेसिंग रूम का वीडियो आया सामने

संक्षेप:

टी20 विश्व कप 2026 के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ भारत की 29 रनों से जीत के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सूर्यकुमार यादव की नाबाद 84 रनों की पारी को ‘मास्टरक्लास’ करार दिया

Feb 08, 2026 03:10 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शनिवार को अमेरिका के खिलाफ में अपने टी20 करियर की सबसे यादगार पारी में से एक खेली। स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम को ना सिर्फ एक शर्मनाक हार से बचाया बल्कि टीम को टी20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है। उन्होंने उनकी इस पारी को 'मास्टरक्लास' बताया। पावरप्ले में ही चार विकेट गंवाने के बाद सूर्यकुमार यादव के 49 गेंद में 84 रनों की पारी की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 161 रन बनाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम ने अमेरिका के सामने 161 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें से नाबाद 84 रन सूर्यकुमार यादव के बल्ले से निकले थे। इंडिया क्रिकेट टीम द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर वीडियो में भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा, ''बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इस तरह टूर्नामेंट में शुरुआत करना वास्तव में मास्टरक्लास (सूर्यकुमार की बैटिंग) है। वो शानदार था। मैंने टी20 क्रिकेट में देखा है, खासकर दबाव में, जिस तरह की स्थिति में हम थे, मुझे लगा कि यह अविश्वसनीय था।''

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान नहीं जीता, हम खुद से हार गए; नीदरलैंड के खिलाड़ी का चौंकाने वाला बयान

सूर्यकुमार यादव ने वीडियो में कहा, ''चीजें जिस तरह से गई, उससे बहुत खुश हूं। पहले मैच में थोड़ी सी डरावनी स्थिति और हलचल तो हुई थी, लेकिन यह मेरे लिए और सभी लड़कों तथा सपोर्ट स्टाफ के लिए एक अच्छा सबक बन गया। यह खेल का हिस्सा है, लेकिन हमें मैदान पर करैक्टर दिखाना पड़ा और मैं ऐसी स्थितियों में पहले भी खेल चुका हूं, इसलिए मुझे पता था कि वहां टिके रहना टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मैं समझता हूं कि बल्लेबाजी के लिए विकेट थोड़ा मुश्किल था।'' भारतीय टीम का अगला मुकाबला 12 फरवरी को नामिबिया से है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Suryakumar Yadav Gautam Gambhir T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।