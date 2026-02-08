हेड कोच गौतम गंभीर ने सूर्यकुमार की पारी पर क्या कहा, ड्रेसिंग रूम का वीडियो आया सामने
टी20 विश्व कप 2026 के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ भारत की 29 रनों से जीत के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सूर्यकुमार यादव की नाबाद 84 रनों की पारी को ‘मास्टरक्लास’ करार दिया
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शनिवार को अमेरिका के खिलाफ में अपने टी20 करियर की सबसे यादगार पारी में से एक खेली। स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम को ना सिर्फ एक शर्मनाक हार से बचाया बल्कि टीम को टी20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है। उन्होंने उनकी इस पारी को 'मास्टरक्लास' बताया। पावरप्ले में ही चार विकेट गंवाने के बाद सूर्यकुमार यादव के 49 गेंद में 84 रनों की पारी की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 161 रन बनाए।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम ने अमेरिका के सामने 161 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें से नाबाद 84 रन सूर्यकुमार यादव के बल्ले से निकले थे। इंडिया क्रिकेट टीम द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर वीडियो में भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा, ''बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इस तरह टूर्नामेंट में शुरुआत करना वास्तव में मास्टरक्लास (सूर्यकुमार की बैटिंग) है। वो शानदार था। मैंने टी20 क्रिकेट में देखा है, खासकर दबाव में, जिस तरह की स्थिति में हम थे, मुझे लगा कि यह अविश्वसनीय था।''
सूर्यकुमार यादव ने वीडियो में कहा, ''चीजें जिस तरह से गई, उससे बहुत खुश हूं। पहले मैच में थोड़ी सी डरावनी स्थिति और हलचल तो हुई थी, लेकिन यह मेरे लिए और सभी लड़कों तथा सपोर्ट स्टाफ के लिए एक अच्छा सबक बन गया। यह खेल का हिस्सा है, लेकिन हमें मैदान पर करैक्टर दिखाना पड़ा और मैं ऐसी स्थितियों में पहले भी खेल चुका हूं, इसलिए मुझे पता था कि वहां टिके रहना टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मैं समझता हूं कि बल्लेबाजी के लिए विकेट थोड़ा मुश्किल था।'' भारतीय टीम का अगला मुकाबला 12 फरवरी को नामिबिया से है।
