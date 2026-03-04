होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
कार्तिक ने नासिर और एथरटन को बुरी तरह किया रोस्ट, बोले- T20 WC में पाकिस्तान को इस लॉजिक से...

Mar 04, 2026 04:55 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
दिनेश कार्तिक ने पाकिस्तान और श्रीलंका का जिक्र करते हुए नासिर हुसैन और माइकल एथरटन को आइना दिखाया है। दोनों टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 चरण से बाहर हो गईं।

भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने नासिर हुसैन और माइकल एथरटन को बुरी तरह रोस्ट किया है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तानों को पिछले साल दिए गए बयान के लिए आइना दिखाया। नासिर और एथरटन ने पिछले साल दावा किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भारत को अनुचित फायदा मिला क्योंकि टीम ने अपने सभी मैच एक ही वेन्यू पर खेले थे। उन्होंने कहा कि भारत को दुबई की कंडीशन की आदत हो गई थी और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही प्लान बना लिए गए जबकि अन्यों टीमों का ट्रैवल करना पड़ा। बता दें कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में अजेय रहते हुए खिताब अपने नाम किया था। भारत ने फाइनल समेत पांच मैच दुबई में खेले। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान था लेकिन भारतीय टीम सुरक्षा कारणों से वहां नहीं गई।

'T20 WC में पाकिस्तान को इस लॉजिक से...'

कार्तिक से जब स्काई क्रिकेट पॉडकास्ट पर पूछा गया कि वह किन टीमों के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचने से हैरान हैं तो उन्होंने जवाब में नासिर और एथरटन को भी लपेटा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, “मुझे श्रीलंका और पाकिस्तान से उम्मीद थी। श्रीलंका टीम अपने घर पर खेल रही थी। उसे होम कंडीशन का फायदा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने पाकिस्तान के बारे में सोचा क्योंकि वे लगातार कोलंबो में खेल रहे थे। एक ही होटल में रुकते थे और एक ही पिच को जानते थे। आप दोनों का मानना था कि भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की यही मुख्य वजह थी। इस लॉजिक से पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में कुछ करना चाहिए था। स्पष्ट है कि यह एक टीम के लिए काम करता है लेकिन दूसरी के लिए नहीं। दरअसल, स्किल की असली कमी है। पाकिस्तान ज्यादा नहीं लड़ा और श्रीलंका से लगभग हारना पागलपन था।”

पाकिस्तान ने आखिरी मैच गिरते-पड़ते जीता

पाकिस्तान और श्रीलंका सुपर-8 चरण से बाहर हो गए। सह मेजबान श्रीलंका को सुपर-8 में तीन मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा। पाकिस्तान ने अपने आखिरी सुपर-8 मैच में श्रीलंका को महज 5 रनों से हराया। श्रीलंका ने पाकिस्तान के 212/8 के स्कोर के जवाब में सात विकेट पर 206 रन बनाए। श्रीलंका को लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी ओवर में 24 रन चाहिए थे। श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका (नाबाद 76) ने शाहीन शाह अफरीदी (की गेंद पर लगातार तीन छक्के और एक चौका मारे जिससे आखिरी गेंद पर छह रन की जरूरत थी। लेकिन शनाका ने आखिरी गेंद को यह सोचकर छोड़ दिया कि इसे वाइड कहा जाएगा जिसे मैदानी अंपायर ने वाइड करार नहीं दिया। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को कम से कम 64 रन जीत दर्ज करनी थी ताकि उसका नेट रनरेट न्यूजीलैंड से बेहतर रहे। न्यूजीलैंड के अलावा भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बनाई।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

