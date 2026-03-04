कार्तिक ने नासिर और एथरटन को बुरी तरह किया रोस्ट, बोले- T20 WC में पाकिस्तान को इस लॉजिक से...
दिनेश कार्तिक ने पाकिस्तान और श्रीलंका का जिक्र करते हुए नासिर हुसैन और माइकल एथरटन को आइना दिखाया है। दोनों टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 चरण से बाहर हो गईं।
भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने नासिर हुसैन और माइकल एथरटन को बुरी तरह रोस्ट किया है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तानों को पिछले साल दिए गए बयान के लिए आइना दिखाया। नासिर और एथरटन ने पिछले साल दावा किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भारत को अनुचित फायदा मिला क्योंकि टीम ने अपने सभी मैच एक ही वेन्यू पर खेले थे। उन्होंने कहा कि भारत को दुबई की कंडीशन की आदत हो गई थी और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही प्लान बना लिए गए जबकि अन्यों टीमों का ट्रैवल करना पड़ा। बता दें कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में अजेय रहते हुए खिताब अपने नाम किया था। भारत ने फाइनल समेत पांच मैच दुबई में खेले। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान था लेकिन भारतीय टीम सुरक्षा कारणों से वहां नहीं गई।
'T20 WC में पाकिस्तान को इस लॉजिक से...'
कार्तिक से जब स्काई क्रिकेट पॉडकास्ट पर पूछा गया कि वह किन टीमों के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचने से हैरान हैं तो उन्होंने जवाब में नासिर और एथरटन को भी लपेटा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, “मुझे श्रीलंका और पाकिस्तान से उम्मीद थी। श्रीलंका टीम अपने घर पर खेल रही थी। उसे होम कंडीशन का फायदा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने पाकिस्तान के बारे में सोचा क्योंकि वे लगातार कोलंबो में खेल रहे थे। एक ही होटल में रुकते थे और एक ही पिच को जानते थे। आप दोनों का मानना था कि भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की यही मुख्य वजह थी। इस लॉजिक से पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में कुछ करना चाहिए था। स्पष्ट है कि यह एक टीम के लिए काम करता है लेकिन दूसरी के लिए नहीं। दरअसल, स्किल की असली कमी है। पाकिस्तान ज्यादा नहीं लड़ा और श्रीलंका से लगभग हारना पागलपन था।”
पाकिस्तान ने आखिरी मैच गिरते-पड़ते जीता
पाकिस्तान और श्रीलंका सुपर-8 चरण से बाहर हो गए। सह मेजबान श्रीलंका को सुपर-8 में तीन मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा। पाकिस्तान ने अपने आखिरी सुपर-8 मैच में श्रीलंका को महज 5 रनों से हराया। श्रीलंका ने पाकिस्तान के 212/8 के स्कोर के जवाब में सात विकेट पर 206 रन बनाए। श्रीलंका को लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी ओवर में 24 रन चाहिए थे। श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका (नाबाद 76) ने शाहीन शाह अफरीदी (की गेंद पर लगातार तीन छक्के और एक चौका मारे जिससे आखिरी गेंद पर छह रन की जरूरत थी। लेकिन शनाका ने आखिरी गेंद को यह सोचकर छोड़ दिया कि इसे वाइड कहा जाएगा जिसे मैदानी अंपायर ने वाइड करार नहीं दिया। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को कम से कम 64 रन जीत दर्ज करनी थी ताकि उसका नेट रनरेट न्यूजीलैंड से बेहतर रहे। न्यूजीलैंड के अलावा भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बनाई।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
