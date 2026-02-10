Cricket Logo
आज T20 वर्ल्ड कप में कौन जीता और कौन हारा? पाकिस्तान-न्यूजीलैंड ने मचाया धमाल

आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के चौथे दिन में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दो अलग-अलग मुकाबलों में एसोसिएट टीमों को धूल चटाई।

Feb 10, 2026 10:47 pm IST
टी20 विश्व कप के चौथे दिन कुल तीन मुकाबले खेले गए। नीदरलैंड ने नामीबिया को हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। वहीं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर टूर्नामेंट में अपनी पोजिशन मजबूत कर ली है। न्यूजीलैंड ने टी-20 विश्वकप के 11वें मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात को 28 गेंदे शेष रहते 10 विकेट से रौंदा। वहीं पाकिस्तान ने पिछले विश्व कप में मिली हार का बदला लेते हुए अमेरिका को 32 रनों से हरा दिया।

नीदरलैंड ने नामीबिया को दी मात

नीदरलैंड ने टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के मैच में नामीबिया को सात विकेट से हराया। टॉस जीतकर नामीबिया को बल्लेबाजी के लिये भेजने वाली नीदरलैंड की टीम ने अपने गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के दम पर उसे आठ विकेट पर 156 रन पर रोक दिया। डि लीडे ने तीन ओवर में 20 रन देकर और लोगान वान बीक ने तीन ओवर में 13 रन देकर दो दो विकेट लिये । जवाब में डि लीडे ने 48 गेंद में नाबाद 72 रन की पारी के दम पर नीदरलैंड ने 18 ओवर में तीन विकेट पर 159 रन बनाये । डि लीडे ने अपनी पारी में पांच चौके और चार छक्के जड़े और कोलिन एकेरमैन (28 गेंद में 32 ) के साथ तीसरे विकेट के लिये 70 रन की साझेदारी भी की । उन्हें हरफनमौला प्रदर्शन के लिये प्लेयर आफ द मैच चुना गया । टी20 विश्व कप का अरूण जेटली स्टेडियम पर यह पहला मैच था लेकिन स्कूल की परीक्षा का समय और सप्ताह के बीच में होने से मैदान खाली ही पड़ा रहा । इसी मैदान पर 12 फरवरी को भारतीय टीम नामीबिया से खेलेगी।

न्यूजीलैंड ने यूएई को रौंदा

टिम सिफर्ट और फिन एलन के बीच पहले विकेट के लिए 92 गेंद में 175 रन की रिकॉर्ड साझेदारी ने न्यूजीलैंड ने आईसीसी टी20 विश्व कप मैच में 28 गेंद शेष रहते संयुक्त अरब अमीरात को 10 विकेट से शिकस्त देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। यूएई को छह विकेट पर 173 रन पर रोकने के बाद न्यूजीलैंड ने महज 15.2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 175 रन बनाकर एकतरफा जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड की यह लगातार दूसरी जीत है। टीम ने इससे पहले अफगानिस्तान को हराया था। 'प्लेयर ऑफ द मैच' सिफर्ट ने 42 गेंद की नाबाद पारी में 12 चौके और तीन छक्के लगाये। एलन ने 50 गेंद की नाबाद पारी में पांच छक्के और इतने ही चौके लगाये। कप्तान मोहम्मद वसीम (नाबाद 66) और अलीशाह शराफू (55) की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने छह विकेट पर 173 रन बनाये।

पाकिस्तान ने अमेरिका को हराया

पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान (73 रन) के अर्धशतक से मंगलवार को आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप ए मैच में अमेरिका पर 32 रन से जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद नौ विकेट पर 190 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में अमेरिका की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 158 रन ही बना सकी। पाकिस्तान ने इसके साथ ही पिछले टी20 विश्व कप में अमेरिका से मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया है, क्योंकि इस हार के साथ अमेरिका का सफर लगभग खत्म हो गया है।

