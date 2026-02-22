होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को क्यों हराया? कोच सैमी ने बताई वजह, वेस्टइंडीज को चेताया

Feb 22, 2026 04:59 pm ISTMd.Akram मुंबई, भाषा
जिम्बाब्वे को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराने की प्रेरणा कैसे मिली? वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी ने इसकी वजह बताई है। उन्होंने साथ ही वेस्टइंडीज को भी चेताया।

वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डैरेन सैमी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर आठ चरण के सोमवार को होने वाले मैच से पहले अपने खिलाड़ियों को आगाह किया कि वह जिम्बाब्वे को किसी भी तरह से कम करके आंकने की गलती नहीं करें क्योंकि इससे वह लक्ष्य से भटक सकते हैं। सैमी ने इसके साथ ही कहा कि जिम्बाब्वे को ग्रुप बी में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसी वरीयता प्राप्त टीमों के साथ रखे जाने से अतिरिक्त प्रेरणा मिली होगी और उनका मानना ​​है कि इसी वजह से जिम्बाब्वे ने अपनी क्षमता से बढ़कर प्रदर्शन किया और ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। जिम्बाब्वे ने ग्रुप चरण में पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर सबको चौंका दिया था।

सैमी ने रविवार को मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से कहा, ''ऐसा कम ही होता है कि केवल शीर्ष टीमें ही आगे बढ़ें। मेरी टीम जानती है कि वह विश्व कप में खेल रही है। कल हमारा मुकाबला जिम्बाब्वे से है, फिर दक्षिण अफ्रीका से और उसके बाद भारत से।'' उन्होंने कहा, ''हमारे सामने पिछले विश्व कप के दो फाइनलिस्ट हैं। अगर आपको जीतना है तो आपको अपने सामने मौजूद चुनौतियों का सामना करना होगा। इसे हल्के में न लें, किसी को भी कम न समझें। अगर आप अन्य चीजों पर ध्यान देते हैं तो आप लक्ष्य से भटक सकते हैं।'' वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा।

ये भी पढ़ें:मिचेल मार्श का छलका दर्द, तीर की तरह अभी भी चुभ रही है जिम्बाब्वे से मिली हार

सैमी ने जिम्बाब्वे के ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन के बारे में कहा कि उसे वरीयता नहीं मिली थी जिससे वह अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हुआ। उन्होंने कहा,''जिम्बाब्वे ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। अगर हमें वरीयता नहीं मिली होती या ऐसा कुछ होता और मैं देखता कि यह व्यक्ति (एक प्रतिद्वंद्वी) वहां खेलने जा रहा है तो इससे मुझे प्रेरणा मिलती।'' सैमी ने कहा, ''मुझे पूरा यकीन है कि जिम्बाब्वे ने उस टीम को देखकर प्रेरणा और प्रोत्साहन हासिल किया होगा और उसी तरह से खेला होगा। लेकिन (टीमों को वरीयता देने के मामले में) मैं व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी समझता हूं। प्रशंसकों को आश्वासन देने की कोशिश करना जरूरी है।''

ये भी पढ़ें:ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर रजा का सीना हुआ चौड़ा, कप्तान ने कहा- बाहर से देखकर…

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने हाल ही में कहा था कि टी20 विश्व कप ग्रुप चरण में टीम के प्रदर्शन को सभी ने सराहा है और उम्मीद है कि कठिन प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ सुपर आठ चरण में वे उसी 'छिपे रूस्तम' वाली कहानी को दोहरा सकेंगे जिसे दुनिया में सभी पसंद करते हैं । रजा ने श्रीलंका को हराने के बाद कहा, ''हम आगे के मैचों पर नजरें रखते हैं। अगर वर्तमान पर रखेंगे तो कोई हमसे उम्मीद नहीं करेगा । सभी के दिल जीतने और सम्मान पाने के लिये यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति है।'' जिम्बाब्वे को सुपर आठ में वेस्टइंडीज के अलावा भारत और दक्षिण अफ्रीका से भिड़ना है।

