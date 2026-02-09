युवराज सिंह के नाम पर रखा गया कनाडा के इस खिलाड़ी का नाम, एक बड़े ख्वाब पर टिकी है नजर

Cricket Logo
कनाडा क्रिकेट टीम के बल्लेबाज युवराज सिंह सामरा के नाम का युवराज सिंह से कनेक्शन है। सामरा बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा के स्कॉड का हिस्सा हैं।

Feb 09, 2026
युवराज सिंह सामरा कनाडा क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। वह ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। उन्हें बॉल को जोर से मारना पसंद है। वह बहामास के खिलाफ 15 गेंदों में फिफ्टी लगा चुके हैं, जो नेशनल रिकॉर्ड है। 19 वर्षीय सामरा कनाडा के लिए अब तक आठ वनडे, 16 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उनके नाम का भारत के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह से कनेक्शन है। सामरा ने खुलासा किया कि उनके पिता ने भारतीय ऑलराउंडर के नाम पर ही उनका रखा। सामरा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा के स्कॉड का हिस्सा हैं। कनाडा ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यूएई और अफगानिस्तान जैसी टीमों के साथ है।

युवराज सिंह से मिल चुके हैं सामरा

समरा टी20 वर्ल्ड कप में 12 गेंदों में फिफ्टी लगाने वाले युवराज सिंह से मिल चुके हैं। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, सामरा ने कहा, “मेरे पिता भी थे। पिता ने उन्हें (युवराज सिंह) नाम के बारे में बताया।उन्होंने कहा, ओह, यह अच्छा है, वह बस हंस रहे थे। मुझे याद नहीं कि यह कब की बात है। तब वह शायद टोरंटो नेशनल्स के लिए (2019 में) खेले थे। और फिर मैं उनसे तब मिला जब सुपर 60 शुरू (2025 में) हुआ। यह कमाल है कि वह बॉल को कैसे हिट करते हैं। उन्हें देखना देखना वाकई बहुत मजेदार है। मेरे पिता हमेशा चाहते हैं कि मैं उनकी कॉपी करूं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अपना वर्जन बनना चाहता हूं।”

एक बड़े ख्वाब पर टिकी है नजर

सामरा की नजर एक बड़े ख्वाब पर टिकी है। वह आईपीएल समेत दुनियाभर की लीग में खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘’मैं इस वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है और मैं फ्रेंचाइजी लीग खेलना चाहता हूं। यही मेरा मुख्य लक्ष्य है। मैं दुनियाभर की लगभग सभी लीग खेलने वाला पहले कनाडाई बनना चाहता हूं। मैं 19 साल का हूं और मुझे लगता है कि मुझमें ऐसा करने का टैलेंट है। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियंस के लिए खेलूं। आईपीएल में कौन नहीं खेलना चाहता? सीपीएल, मेजर लीग में खेलना चाहता हूं।'' सामरा अक्टूबर 2023 में एज-ग्रुप में खेल रहे थे। उन्होंने मार्च 2025 में इंटरनेशनल डेब्यू किया।

