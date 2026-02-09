Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़T20 World Cup Bilateral series with India guarantee on handshake Pakistan has opened a box of demands before the ICC
T20 WC: भारत से द्विपक्षीय सीरीज, हैंडशेक पर गारंटी...पाकिस्तान ने ICC के सामने मांगों का पिटारा खोल दिया है

T20 WC: भारत से द्विपक्षीय सीरीज, हैंडशेक पर गारंटी...पाकिस्तान ने ICC के सामने मांगों का पिटारा खोल दिया है

संक्षेप:

पाकिस्तान एक तीर से दो निशाने साधने की फिराक में है। बांग्लादेश कार्ड खेलकर उसने कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाने वाले देश में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ वह इस मौके को अपने अधूरे अजेंडे को पूरा करने के लिए भुनाने की फिराक में है। 

Feb 09, 2026 01:32 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टी20 विश्व कप में 15 फरवरी को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर गतिरोध जारी है। पाकिस्तान ने मैच के बहिष्कार का ऐलान किया है। गतिरोध दूर करने के लिए आईसीसी के डेलिगेशन ने लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत की है। इस बीच पाकिस्तान का असल अजेंडा भी सामने आ गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी कि पीसीबी ने भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए तीन मांगें सामने रखी है लेकिन अब सामने आया है कि उसने मांगों का एक पिटारा ही खोल दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पाकिस्तान एक तीर से दो निशाने साधने की फिराक में है। बांग्लादेश कार्ड खेलकर उसने कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाने वाले देश में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ वह इस मौके को अपने अधूरे अजेंडे को पूरा करने के लिए भुनाने की फिराक में है। कम से कम उसकी बेतुकी मांगें तो यही इशारा कर रहीं।

पहले रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप के मैच खेलने को लेकर तीन मांगें रखी है- बांग्लादेश के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा, टी20 वर्ल्ड कप से पत्ता कटने के बावजूद बांग्लादेश को पार्टिसिपेशन फी और भविष्य के आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए पाकिस्तान को मेजबानी का अधिकार। लेकिन टेलिकॉम एशिया की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी की मांगों की फेहरिस्त लंबी है।

ये भी पढ़ें:T20 WC: बांग्लादेश संग पाकिस्तान की पैंतरेबाजी, 'ब्लैकमेलिंग' पर हुए उतारू

रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने मीटिंग के दौरान आईसीसी के सामने ये भी मांग रखी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज की बहाली हो, पाकिस्तान का रेवेन्यू शेयर बढ़े और यह सुनिश्चित किया जाए कि नो-हैंडशेक जैसा विवाद फिर कभी न हो। पाकिस्तान को बखूबी पता है कि उसकी मांगें बेतुकी, अतार्किक और अव्यवहारिक हैं। कम से कम भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज को लेकर तो अतार्किक है ही।

पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका को देखते हुए भारत सरकार का ये नीतिगत फैसला है कि उसके साथ द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज तब तक नहीं खेली जाएगी जब तक कि वह सीमापार आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता। हां, बहुपक्षीय या आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पर। पाकिस्तान पहले ही आईसीसी के साथ इस बात पर सहमत हो चुका है कि मल्टिलेटरल या आईसीसी इवेंट्स में वह भारत के साथ मैच खेलेगा लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पर। ऐसे में भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज की बहाली के लिए आईसीसी पर उसका दबाव येन केन प्रकारेण अपने रेवेन्यू शेयर को बढ़वाने का पैंतरा ज्यादा लगता है।

ये भी पढ़ें:भारत मैच बॉयकॉट मामले में पाक-बांग्लादेश ने ICC को घेरा, महंगा न पड़ जाए ये दांव

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि उनका देश टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। कोई बात अगर प्रधानमंत्री के स्तर पर कही जा रही है तो आम तौर पर उसे 'नॉन निगोशिएबल' समझा जाता है लेकिन पाकिस्तान सौदेबाजी में जुटा हुआ है। पीसीबी मैच खेलने के लिए आईसीसी के सामने शर्त पर शर्त रख रहा है।

पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी सोमवार को शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करने वाले हैं। जाहिर है पाकिस्तान बांग्लादेश मुद्दे के बहाने अपने हित साधने के लिए एक तरह की 'ब्लैकमेलिंग' का सहारा ले रहा है। उसके उकसावे पर ही बीसीबी ने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारते हुए वर्ल्ड कप से अपना पत्ता कटवा लिया। ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान बायकॉट का ये ड्रॉमा कब तक चलता है। पिछले साल एशिया कप में हैंडशेक विवाद के बाद भी उसने बायकॉट का ड्रॉमा चला था। तब भी आईसीसी के सामने शर्त रखी थी जिसे सिरे से ठुकरा दिया गया और उसके बाद भी पाकिस्तान को एशिया कप खेलना पड़ा।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026 ICC अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।