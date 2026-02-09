T20 WC: भारत से द्विपक्षीय सीरीज, हैंडशेक पर गारंटी...पाकिस्तान ने ICC के सामने मांगों का पिटारा खोल दिया है

संक्षेप: पाकिस्तान एक तीर से दो निशाने साधने की फिराक में है। बांग्लादेश कार्ड खेलकर उसने कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाने वाले देश में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ वह इस मौके को अपने अधूरे अजेंडे को पूरा करने के लिए भुनाने की फिराक में है।

टी20 विश्व कप में 15 फरवरी को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर गतिरोध जारी है। पाकिस्तान ने मैच के बहिष्कार का ऐलान किया है। गतिरोध दूर करने के लिए आईसीसी के डेलिगेशन ने लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत की है। इस बीच पाकिस्तान का असल अजेंडा भी सामने आ गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी कि पीसीबी ने भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए तीन मांगें सामने रखी है लेकिन अब सामने आया है कि उसने मांगों का एक पिटारा ही खोल दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पाकिस्तान एक तीर से दो निशाने साधने की फिराक में है। बांग्लादेश कार्ड खेलकर उसने कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाने वाले देश में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ वह इस मौके को अपने अधूरे अजेंडे को पूरा करने के लिए भुनाने की फिराक में है। कम से कम उसकी बेतुकी मांगें तो यही इशारा कर रहीं।

पहले रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप के मैच खेलने को लेकर तीन मांगें रखी है- बांग्लादेश के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा, टी20 वर्ल्ड कप से पत्ता कटने के बावजूद बांग्लादेश को पार्टिसिपेशन फी और भविष्य के आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए पाकिस्तान को मेजबानी का अधिकार। लेकिन टेलिकॉम एशिया की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी की मांगों की फेहरिस्त लंबी है।

रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने मीटिंग के दौरान आईसीसी के सामने ये भी मांग रखी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज की बहाली हो, पाकिस्तान का रेवेन्यू शेयर बढ़े और यह सुनिश्चित किया जाए कि नो-हैंडशेक जैसा विवाद फिर कभी न हो। पाकिस्तान को बखूबी पता है कि उसकी मांगें बेतुकी, अतार्किक और अव्यवहारिक हैं। कम से कम भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज को लेकर तो अतार्किक है ही।

पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका को देखते हुए भारत सरकार का ये नीतिगत फैसला है कि उसके साथ द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज तब तक नहीं खेली जाएगी जब तक कि वह सीमापार आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता। हां, बहुपक्षीय या आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पर। पाकिस्तान पहले ही आईसीसी के साथ इस बात पर सहमत हो चुका है कि मल्टिलेटरल या आईसीसी इवेंट्स में वह भारत के साथ मैच खेलेगा लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पर। ऐसे में भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज की बहाली के लिए आईसीसी पर उसका दबाव येन केन प्रकारेण अपने रेवेन्यू शेयर को बढ़वाने का पैंतरा ज्यादा लगता है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि उनका देश टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। कोई बात अगर प्रधानमंत्री के स्तर पर कही जा रही है तो आम तौर पर उसे 'नॉन निगोशिएबल' समझा जाता है लेकिन पाकिस्तान सौदेबाजी में जुटा हुआ है। पीसीबी मैच खेलने के लिए आईसीसी के सामने शर्त पर शर्त रख रहा है।