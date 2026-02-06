Cricket Logo
बॉयकॉट से पाकिस्तानी कप्तान भी परेशान, सलमान ने कहा- बाहरी आवाजों पर ध्यान नहीं देंगे

बॉयकॉट से पाकिस्तानी कप्तान भी परेशान, सलमान ने कहा- बाहरी आवाजों पर ध्यान नहीं देंगे

संक्षेप:

पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान अली आगा ने कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीम भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट और इससे जुड़े ऑफ-फील्ड विवादों से जुड़े शोर-शराबे को पूरी तरह अनदेखा कर रही है। टीम का फोकस सुपर-8 पर है।

Feb 06, 2026 07:19 pm IST भाषा
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने शुक्रवार को कहा कि भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार से जुड़ी बाहरी आवाजों पर ध्यान नहीं देकर उनकी टीम टी20 विश्व कप ग्रुप चरण के सारे मैच जीतकर सुपर आठ में जगह बनाने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान ने 2009 में खिताब जीता था। सुरक्षा कारणों से भारत में खेलने से इनकार की वजह से विश्व कप से बाहर हुई बांग्लादेश टीम के प्रति एकजुटता दिखाते हुए पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ ग्रुप मैच खेलने से इनकार कर दिया है।

यह पूछने पर कि वह हालात से कैसे निपटेंगे, सलमान ने पत्रकारों से कहा ,''उस पर ध्यान नहीं देकर। हम एक टीम के रूप में उस पर बात नहीं करते और टीम से बाहर हो रही चीजों को नहीं देखते। हम यही कर सकते हैं । हम इस पर ध्यान नहीं देकर अपने प्रदर्शन पर फोकस करेंगे।''

पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए पिछले साल सितंबर से भारतीय क्रिकेट टीमों ने अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तानी टीमों से हाथ नहीं मिलाने की रणनीति अपनाई है। सलमान ने कहा ,'' हम आहत महसूस नहीं करते लेकिन खेल के लिये यह अच्छा नहीं है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिये।'

उन्होंने कहा ,'' बचपन से मैने यही देखा है कि लोग यही प्रयास करते हैं कि खेल को कैसे बेहतर बनाया जाये । हम कुछ हद तक रोलमॉडल हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को बच्चे भी यही करेंगे। इसलिये मुझे लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिये। रोलमॉडल यह सब नहीं करते हैं ।'' भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार के कारण पाकिस्तान को दो अंक गंवाने पड़ेंगे यानी सुपर आठ में जाने के लिये उसे बाकी सारे मैच जीतने होंगे। ग्रुप में भारत और पाकिस्तान के अलावा नीदरलैंड, अमेरिका और नामीबिया हैं।

यह पूछने पर कि क्या टीम पर जीत का दबाव है, सलमान ने कहा ,'' कोई दबाव नहीं है क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में हर मैच जीतना होता है। हम यहां यही सोचकर आये थे कि सभी मैच जीतेंगे ।'' भारत . पाकिस्तान मैचों को लेकर विवाद के बारे में उन्होंने कहा ,'' पिछले दो टूर्नामेंटों में हमसे क्रिकेट के अलावा दूसरी बातें पूछी गई जो अच्छा नहीं है।''

उन्होंने कहा ,'' हम यहां एक खिलाड़ी के रूप में आये हैं और क्रिकेट खेलने तथा क्रिकेट पर बात करने आये हैं । उसी पर बात करें तो अच्छा होगा । एक टीम और व्यक्तिगत तौर पर भी हम कोशिश करते हैं कि इन चीजों का हम पर असर नहीं हो । यही हमारे और हमारे खेल के लिये अच्छा है ।''

India Vs Pakistan T20 World Cup 2026
