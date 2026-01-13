टी20 वर्ल्ड कप: क्या चेन्नई और त्रिवेंद्रम में शिफ्ट होंगे बांग्लादेश के मैच? BCCI का जवाब जानिए

संक्षेप: ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आईसीसी बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचों को कोलकाता और मुंबई से शिफ्ट करके चेन्नई और त्रिवेंद्रम में शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। इस पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि उन्हें आईसीसी की तरफ से इस बाबत कोई सूचना नहीं मिली है।

टी20 वर्ल्ड कप अगले महीने शुरू होने जा रहा है लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के मैचों को लेकर स्थिति अस्पष्ट है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से अपने मैचों को भारत से बाहर कराने की गुजारिश की है। वह अपने मैच श्रीलंका में खेलना चाहता है। इस बीच कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आईं कि आईसीसी बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचों को कोलकाता और मुंबई से शिफ्ट करके चेन्नई और त्रिवेंद्रम में शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। इस पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि उन्हें आईसीसी की तरफ से इस बाबत कोई सूचना नहीं मिली है।

सैकिया ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, ‘BCCI को बांग्लादेश के मैच चेन्नई या कहीं और शिफ्ट कराए जाने को लेकर किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है और ये हमारे नियंत्रण से बाहर की चीज है। ये बीसीबी और आईसीसी से जुड़ा मसला है क्योंकि आईसीसी ही संचालक संस्था है। अगर आईसीसी हमें मैच की जगहों में किसी तरह के बदलाव के बारे में किसी फैसले के बारे में बताती है तब बतौर मेजबान हम जरूरी कदम उठाएंगे। फिलहाल हमें इस तरह की किसी सूचना की कोई जानकारी नहीं हैं।’

टी20 वर्ल्ड कप का अगले महीने आगाज होने जा रहा है। इसके मैच 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे। मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश को कोलकाता और मुंबई में 3 मैच खेलने हैं। उसका पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में है। उसके बाद कोलकाता में ही बांग्लादेश को 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। 17 फरवरी को उसका मुंबई में नेपाल के खिलाफ मैच तय है।