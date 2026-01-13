Cricket Logo
टी20 वर्ल्ड कप: क्या चेन्नई और त्रिवेंद्रम में शिफ्ट होंगे बांग्लादेश के मैच? BCCI का जवाब जानिए

संक्षेप:

ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आईसीसी बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचों को कोलकाता और मुंबई से शिफ्ट करके चेन्नई और त्रिवेंद्रम में शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। इस पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि उन्हें आईसीसी की तरफ से इस बाबत कोई सूचना नहीं मिली है।

Jan 13, 2026 11:01 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टी20 वर्ल्ड कप अगले महीने शुरू होने जा रहा है लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के मैचों को लेकर स्थिति अस्पष्ट है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से अपने मैचों को भारत से बाहर कराने की गुजारिश की है। वह अपने मैच श्रीलंका में खेलना चाहता है। इस बीच कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आईं कि आईसीसी बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचों को कोलकाता और मुंबई से शिफ्ट करके चेन्नई और त्रिवेंद्रम में शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। इस पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि उन्हें आईसीसी की तरफ से इस बाबत कोई सूचना नहीं मिली है।

सैकिया ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, ‘BCCI को बांग्लादेश के मैच चेन्नई या कहीं और शिफ्ट कराए जाने को लेकर किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है और ये हमारे नियंत्रण से बाहर की चीज है। ये बीसीबी और आईसीसी से जुड़ा मसला है क्योंकि आईसीसी ही संचालक संस्था है। अगर आईसीसी हमें मैच की जगहों में किसी तरह के बदलाव के बारे में किसी फैसले के बारे में बताती है तब बतौर मेजबान हम जरूरी कदम उठाएंगे। फिलहाल हमें इस तरह की किसी सूचना की कोई जानकारी नहीं हैं।’

टी20 वर्ल्ड कप का अगले महीने आगाज होने जा रहा है। इसके मैच 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे। मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश को कोलकाता और मुंबई में 3 मैच खेलने हैं। उसका पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में है। उसके बाद कोलकाता में ही बांग्लादेश को 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। 17 फरवरी को उसका मुंबई में नेपाल के खिलाफ मैच तय है।

बांग्लादेश वर्ल्ड कप के मैच भारत में खेलने को लेकर इस वजह से नखरा दिखा रहा है कि उसके खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया है। रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी ने हालिया मिनी नीलामी में 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर भारत में आक्रोश के बाद चीजें तेजी से बदल गईं। सोशल मीडिया पर एक तबका मुस्तफिजुर को आईपीएल से निकालने की मांग कर रहा था। कुछ हिंदू संगठनों ने भी इसकी मांग की थी। आखिरकार बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अपने आईपीएल स्क्वाड से रिलीज कर दिया। उसके बाद बांग्लादेश ने आईसीसी से 'सुरक्षा कारणों' से अपने विश्व कप मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट कराने की मांग की है।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
