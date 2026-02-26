T20 World Cup Points Table: न्यूजीलैंड की जीत ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें, सेमीफाइनल की रेस में अब ये 6 टीमें
T20 World Cup 2026 Updated Points Table Super 8: न्यूजीलैंड की श्रीलंका पर धमाकेदार जीत ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है। वहीं श्रीलंका सुपर-8 से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है।
T20 World Cup 2026 Updated Points Table Super 8: मिचेल सेंटनर की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने बुधवार, 25 फरवरी की रात श्रीलंका को सुपर-8 मुकाबले में 61 रनों से धूल चटाई। न्यूजीलैंड की इस जीत से श्रीलंका तो टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, वहीं पाकिस्तान की मुश्किलें भी बढ़ गई है। टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 के ग्रुप-2 से इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है, वहीं न्यूजीलैंड अगला प्रबल दावेदार है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए NZ vs SL मुकाबले में कीवी टीम ने मेजबानों के सामने 169 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 107 रन ही बना सकी।
टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड के इस जीत के साथ 3 अंक हो गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनका पहला सुपर-8 का मैच बारिश की भेंट चढ़ा था। न्यूजीलैंड ग्रुप-2 में अब इंग्लैंड के बाद दूसरे पायदान पर है। न्यूजीलैंड को अगर आसानी से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करना है तो उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ अपने आखिरी सुपर-8 मैच में जीत दर्ज करनी होगी।
वहीं तीसरे नंबर पर मौजूद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए सबसे पहले श्रीलंका को हराना होगा। साथ ही दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ हारे। इसके बाद भी मामला नेट रन रेट पर जाकर फंसेगा। फिलहाल न्यूजीलैंड नेट रन रेट के मामले में पाकिस्तान से काफी आगे है।
ग्रुप-2 से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान तो ग्रुप-1 से भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे सेमीफाइनल की रेस में है। सेमीफाइनल के लिए इनमें से 3 टीमें ही क्वालीफाई कर सकती है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल सुपर-8 ग्रुप-2
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|पॉइंटस
|नेट रनरेट
|1
|इंग्लैंड (Q)
|2
|2
|0
|4
|+1.491
|2
|न्यूजीलैंड
|2
|1
|0
|3
|+3.050
|3
|पाकिस्तान
|2
|0
|1
|1
|-0.461
|4
|श्रीलंका (E)
|2
|0
|2
|0
|-2.800
वहीं बात सुपर-8 के ग्रुप-1 की करें तो आज दो अहम मुकाबले वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका व भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने है। आज का दिन सेमीफाइनल के लिए अहम होगा। टॉप-4 की तस्वीर लगभग-लगभग साफ हो जाएगी।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल सुपर-8 ग्रुप-1
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|पॉइंटस
|नेट रनरेट
|1
|वेस्टइंडीज
|1
|1
|0
|2
|+5.350
|2
|साउथ अफ्रीका
|1
|1
|0
|2
|+3.800
|3
|भारत
|1
|0
|1
|0
|-3.800
|4
|जिम्बाब्वे
|1
|0
|1
|0
|-5.350
