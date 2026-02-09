T20 World Cup Points Table: भारत-पाकिस्तान समेत 6 टीमों का खुला खाता, इस मामले में वेस्टइंडीज नंबर-1
T20 World Cup 2026 Updated Points Table: टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक कुल 6 टीमें खाता खोल चुकी है। छोटी टीमें कमाल का खेल दिखा रही है, जिस वजह से टूर्नामेंट की शुरुआत में ही फैंस को रोमांचक मैच देखने को मिल रहे हैं।
T20 World Cup 2026 Updated Points Table: टी20 वर्ल्ड क प 2026 का आगाज बेहद ही शानदार रहा। एसोसिएट टीमें टेस्ट प्लेइंग नेशन्स को ऐसी कड़ी टक्कर दे रही है कि फैंस को रोलर कोस्टर राइड जैसा महसूस हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान की सांसे बढ़ा दी थी, वहीं दूसरे दिन नेपाल ने इंग्लैंड का तो आयरलैंड ने श्रीलंका का बुरा हाल किया। नेपाल तो मात्र 4 रन से इंग्लिश टीम को हराने से चूक गया। पहले दो दिन में तो कोई उलटफेर देखने को नहीं मिला है, मगर जिस तरह टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है उसे देखकर लग रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है।
बता दें, टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल में अभी तक 20 में से 6 टीमें खाता खोल चुकी है। जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड शामिल है। नेट रन रेट के मामले में भारत के आगे सिर्फ एक टीम है और वो है वेस्टइंडीज।
टीम इंडिया ने यूएसए के खिलाफ अपने पहले मैच में 29 रनों से जीत दर्ज की थी, वहीं वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रनों से हराया था। आईए एक नजर टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल ग्रुप-ए
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|टाई
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|भारत
|1
|1
|0
|0
|0
|+1.450
|2
|2
|पाकिस्तान
|1
|1
|0
|0
|0
|+0.240
|2
|3
|नीदरलैंड्स
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.240
|0
|4
|यूएसए
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.450
|0
|5
|नामीबिया
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल ग्रुप-बी
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|टाई
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|श्रीलंका
|1
|1
|0
|0
|0
|+1.000
|2
|2
|जिम्बाब्वे
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|ओमान
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|आयरलैंड
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.000
|0
टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल ग्रुप-सी
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|टाई
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|वेस्टइंडीज
|1
|1
|0
|0
|0
|+1.750
|2
|2
|इंग्लैंड
|1
|1
|0
|0
|0
|+0.200
|2
|3
|इटली
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|नेपाल
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.200
|0
|5
|स्कॉटलैंड
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.750
|0
टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल ग्रुप-डी
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|टाई
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|न्यूजीलैंड
|1
|1
|0
|0
|0
|+1.162
|2
|2
|कनाडा
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|साउथ अफ्रीका
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|यूएई
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|अफगानिस्तान
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.162
|0
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आज तीसरा दिन है। आज के तीन मुकाबले -स्कॉटलैंड वर्सेस इटली, जिम्बाब्वे वर्सेस ओमान और साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा- के हैं।
