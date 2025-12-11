T20 World Cup 2026 की टिकट सेल हुई शुरू, 100 रुपये में मिल रही है T20 वर्ल्ड कप के मैचों की टिकट
T20 World Cup 2026 के टिकटों की बिक्री गुरुवार 11 दिसंबर से शुरू हो गई है, जिसमें कुछ जगहों के लिए पहले चरण में टिकटों की कीमत 100 रुपये से शुरू है। इसके अलावा 1000 श्रीलंकाई रुपये में भी टिकट उपलब्ध हैं। भारत और श्रीलंका सात फरवरी से आठ मार्च तक मिलकर टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं। गुरुवार 11 दिसंबर की शाम 6 बजकर 45 मिनट से टिकट सेल को आईसीसी ने लाइव कर दिया।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अपने प्लेटफॉर्म पर टी20 विश्व कप के 10वें चरण के टिकटों की बिक्री की घोषणा की, जिसमें 20 टीम का टूर्नामेंट आठ जगहों पर खेला जाएगा। भारत में विश्व कप के लिए अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता मेजबान शहर होंगे, जबकि श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी के कुल 3 मैदानों पर मेगा इवेंट के मैच खेले जाएंगे।
डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया टूर्नामेंट के पहले दिन तीन मैचों में से एक में अमेरिका से भिड़ेगी। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता ने कहा, ‘‘टिकट बिक्री का पहला चरण अब तक के सबसे सुलभ और वैश्विक आईसीसी टूर्नामेंट को आयोजित करने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 के लिए हमारा नजरिया स्पष्ट है कि हर प्रशंसक को विश्व स्तरीय क्रिकेट का स्टेडियम में अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए, चाहे उसकी पृष्ठभूमि और वित्तीय स्थिति कुछ भी हो। ’’
उन्होंने आगे कहा, ‘‘सिर्फ 100 रुपये और 1000 श्रीलंकाई रुपये से शुरू होने वाले टिकटों के साथ हम अपनी रणनीति के केंद्र में किफायतीपन को रख रहे हैं। यह लाखों लोगों को क्रिकेट के वैश्विक जश्न का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करने के बारे में है। 20 टीम और 55 मैच वाला 2026 चरण इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी और समावेशी टी20 विश्व कप होगा। ’’
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, ‘‘सिर्फ 100 रुपये से शुरू होने वाले टिकटों के साथ आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 को लेकर उत्साह कई गुना बढ़ गया है। हम एक विश्व स्तरीय मैच-डे अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’ आपको अगर टी20 विश्व कप 2026 के टिकट खरीदने हैं तो आईसीसी की टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी वेबसाइट पर खरीद सकते हैं।