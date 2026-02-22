टी20 विश्व कप 2026: तीसरी बार चैंपियन बनने के सपने के साथ मैदान पर उतरेंगे सूर्यकुमार यादव
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच गया है, जहां भारतीय टीम की नजरें एक बार फिर इतिहास रचने पर टिकी हैं। पूरे देश में क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है और प्रशंसकों को उम्मीद है कि टीम इंडिया एक बार फिर से ट्रॉफी जीते। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी भावनाओं को साझा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूरी टीम का ध्यान केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है और वह है विश्व विजेता का खिताब हासिल करना।
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सुपर-8 मुकाबले से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से बात करते हुए अपने विजन के बारे में कहा भारत को तीसरी बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जिताना उनका सबसे बड़ा सपना है। उन्होंने देशवासियों से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि इस चुनौतीपूर्ण यात्रा में जनता का प्यार और आशीर्वाद ही खिलाड़ियों को नई ताकत और प्रेरणा देगा। सूर्या का मानना है कि जो लोग वास्तव में भारत को विश्व चैंपियन बनते देखना चाहते हैं, वे निश्चित रूप से टीम को अपनी दुआएं देंगे, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा होगा।
हालांकि, इस सपने को हकीकत में बदलने की राह में कुछ बड़ी चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। पिछले मैचों के आंकड़ों पर गौर करें तो भारतीय मध्यक्रम की बल्लेबाजी की गति कुछ धीमी रही है। खुद सूर्यकुमार यादव, जिनका करियर स्ट्राइक रेट 163.17 का है, इस टूर्नामेंट में अब तक 136.13 की दर से रन बना पाए हैं। इसके अलावा, टीम के बल्लेबाजों को स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए देखा गया है, जो बीच के ओवरों में रन गति को बढ़ाने में बाधा बन रहे हैं।
रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाला मुकाबला भारत के लिए अग्निपरीक्षा की तरह होगा।दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही हैं, जिससे यह मैच और भी रोमांचक बनने की उम्मीद है। जहां एक ओर सूर्यकुमार यादव अपने नेतृत्व में टीम को गौरव दिलाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम पिछले साल के फाइनल की हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी।
