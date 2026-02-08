जब टीम के बाकी बल्लेबाज नहीं बना सके 30 रन, तब कप्तान सूर्या ने खेली ऐतिहासिक पारी, कोहली-रोहित के क्लब में हुए शामिल
सूर्यकुमार यादव ने यूएसए के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेलकर ना सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और युवराज सिंह के खास क्लब में एंट्री मार दी है। उन्होंने 84 रन की पारी तब खेली है, जब टीम के बाकी बल्लेबाज 30 रन भी नहीं बना सके। ऐसा रोहित शर्मा ने एक बार और कोहली ने कई बार किया है।
वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप ए मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें क्यों इस फॉर्मेट का बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है। अमेरिका (USA) के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में सूर्या ने न केवल एक मैच जिताऊ पारी खेली, बल्कि एक ऐसे खास क्लब में अपनी जगह पक्की कर ली जहां अब तक केवल विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का दबदबा था।
इस मैच में भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि शिवम दुबे भी शून्य पर पवेलियन लौट गए। इशान किशन ने 20 और तिलक वर्मा ने 25 रनों का योगदान दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव को छोड़कर टीम का कोई भी अन्य बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका। एक समय जब टीम संकट में दिख रही थी, तब सूर्यकुमार यादव ने मोर्चा संभाला और मैदान के चारों तरफ रनों की बौछार कर दी।
सूर्या ने अपनी इस बेशकीमती पारी में मात्र 49 गेंदों का सामना किया और नाबाद 84 रन बनाए। उनकी इस पारी में 10 बेहतरीन चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। 171.43 की स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 161 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में, भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका को 132/8 पर रोक दिया और टीम इंडिया ने यह मैच 29 रनों से जीत लिया।
इस पारी के साथ सूर्या अब टी20 विश्व कप इतिहास के उन 'लोन वॉरियर्स' की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने तब बड़ी पारी खेली जब टीम के अन्य बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। इससे पहले सूर्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी 68 रनों की ऐसी ही एक पारी खेली थी। विराट कोहली ने ऐसा ही कारनामा पाकिस्तान के खिलाफ 2022 विश्व कप में किया था और नाबाद 82 रन बनाए थे। उन्होंने तब पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली थी। उस मैच में भी विराट कोहली के अलावा टीम का अन्य बल्लेबाज 30 के आंकड़े को नहीं पार कर सका था।
रोहित शर्मा ने ऐसा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था और 79 रनों की पारी खेली थी। टीम का अन्य बल्लेबाज 30 के आंकड़े को पार नहीं कर सका था। दूसरे भारतीय बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर 13 रन था। विराट कोहली फिर से इस सूची में हैं। उन्होंने विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 78 रनों की पारी तब खेली थी, जब टीम के दूसरे बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर 29 रन था। विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ भी विश्व कप में तब 77 रन बनाए थे, जब टीम का दूसरा हाईएस्ट स्कोरर सिर्फ 29 रन ही बना सका था।
युवराज सिंह ने एक ऐसी ही संघर्ष भरी पारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी। तब उन्होंने 60 रन बनाए थे और टीम का अगला हाईएस्ट स्कोरर 24 रन ही बना सका था। विराट कोहली का नाम एक बार फिर इस लिस्ट में है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 55 रनों की पारी विश्व कप टी-20 में तब खेली थी, जब बाकी के बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे।
T20 विश्व कप में भारत के लिए सर्वोच्च स्कोर (जब कोई अन्य बल्लेबाज 30 रन न बना पाया हो):
• 84* – सूर्यकुमार यादव बनाम USA (अगला सर्वश्रेष्ठ: 25)
• 82* – विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया (अगला सर्वश्रेष्ठ: 21)
• 79* – रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया (अगला सर्वश्रेष्ठ: 13)
• 78* – विराट कोहली बनाम पाकिस्तान (अगला सर्वश्रेष्ठ: 29)
• 77 – विराट कोहली बनाम श्रीलंका (अगला सर्वश्रेष्ठ: 29)
• 68 – सूर्यकुमार यादव बनाम दक्षिण अफ्रीका (अगला सर्वश्रेष्ठ: 15)
• 60 – युवराज सिंह बनाम ऑस्ट्रेलिया (अगला सर्वश्रेष्ठ: 24)
• 55* – विराट कोहली बनाम पाकिस्तान (अगला सर्वश्रेष्ठ: 24)
इन आंकड़ों से यह पता लगता है कि भारतीय टी-20 टीम में एक-दो खिलाड़ी हमेशा ऐसे रहे हैं, जो टीम के बाकी बल्लेबाजों के फ्लॉप होने पर मैच को एकतरफा जीवित रख सकते हैं और टीम को जीत भी दिला सकते हैं। फिर वो चाहे पुरानी जनरेशन के युवराज सिंह हों, या मिड जनरेशन के रोहित शर्मा या विराट कोहली या फिर नई जनरेशन के सूर्यकुमार यादव। सभी ने भारतीय टीम के लिए बेहतर किया है और दूसरी टीमों को हावी ने नहीं होने दिया है।
बता दें कि कप्तान सूर्यकुमार यादव की एक साल बाद फॉर्म लौटी है और जब लौटी है तो क्या गजब की लौटी है। वे लगातार रनों की बारिश कर रहे हैं और मुश्किल परिस्थितियों में बड़ी पारी खेल रहे हैं। सूर्यकुमार यादव के लिए पिछली न्यूजीलैंड सीरीज संजीवनी बूटी की तरह काम कर गई और अब वे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
