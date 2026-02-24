होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

T20 World Cup Points Table: जिम्बाब्वे की हार से भारत का हुआ फायदा, वेस्टइंडीज ने छीना नंबर-1 का ताज

Feb 24, 2026 12:03 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

T20 World Cup 2026 Super 8 Updated Points Table: जिम्बाब्वे की हार से भारत को अंक तालिका में फायदा हुआ है। वहीं, वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका से पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 का ताज छीन लिया है।

T20 World Cup Points Table: जिम्बाब्वे की हार से भारत का हुआ फायदा, वेस्टइंडीज ने छीना नंबर-1 का ताज

T20 World Cup Super 8 Updated Points Table: वेस्टइंडीज ने सोमवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे को 107 रनों से करारी शिकस्त दी। वेस्टइंडीज ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 254/6 का स्कोर खड़ा करने के बाद जिम्बाब्वे को 17.4 ओवर में 147 रनों पर ढेर किया। दोनों का सुपर-8 राउंड में यह पहला मुकाबला था। जिम्बाब्वे को टी20 वर्ल्ड कप और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा है। जिम्बाब्वे की हार से भारत का सुपर-8 राउंड की पॉइंटस टेबल में एक स्थान का फायदा हुआ है। ग्रुप-1 का हिस्सा भारतीय टीम अब तीसरे पायदान पर आ गई है। जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है, जिसका नेट रनरेट भारत से खराब है।

वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका से छीना ताज

वेस्टइंडीज ने धमाकेदार जीत के बाद साउथ अफ्रीका से तालिका में नंबर-1 का ताज छीन लिया है। दोनों के खाते में दो-दो अंक हैं लेकिन वेस्टइंडीज का नेट रनरेट बेहतर है। साउथ अफ्रीका ने डिफेंडिंग चैंपियन भारत को 76 रनों से हराया था। साउथ अफ्रीका अब दूसरे स्थान पर खिसक गया है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को अपने अगले सुपर-8 मैच में जिम्बाब्वे से भिड़ना है। यह मैच 26 फरवरी को चेन्नई के मैदान पर आयोजित होगा। वेस्टइंडीज ने भले ही जिम्बाब्वे को आसानी से रौंद दिया लेकिन भारत उसे हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा। जिम्बाब्वे ने शुरुआत चरण में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमों के धूल चटाकर चौंकाया था।

ये भी पढ़ें:क्या T20 WC की 'डक किंग' बनेगी टीम इंडिया? शर्मनाक लिस्ट में बांग्लादेश के नजदीक

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 ग्रुप 1 पॉइंट्स टेबल

पोजिशनटीममैचजीतहारपॉइंटसनेट रनरेट
1वेस्टइंडीज1102+5.350
2साउथ अफ्रीका1102+3.800
3भारत1010-3.800
4जिम्बाब्वे1010-5.350

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 ग्रुप 2 पॉइंट्स टेबल

पोजिशनटीममैचजीतहारपॉइंटसनेट रनरेट
1इंग्लैंड1102+2.550
2पाकिस्तान10010.000
3न्यूजीलैंड10010.000
4श्रीलंका1010-2.550

हेटमायर और पावेल ने ठोका अर्धशतक

मैच की बात करें तो शिमरोन हेटमायर और रोवमैन पावेल के अर्धशतक के बाद गुडाकेश मोती और अकील हुसैन के फिरकी के जादू से वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को ऐतिहासिक हार थमाई। स्पिनर मोती (28 रन पर चार विकेट) ने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की। बाएं हाथ के स्पिनर हुसैन ने 28 रन देकर तीन जबकि मैथ्यू फोर्ड ने 27 रन देकर दो विकेट चटकाए। जिम्बाब्वे की ओर से ब्रेड इवांस ने 21 गेंद में पांच छक्कों और दो चौकों से सर्वाधिक 43 रन बनाए। उनके अलावा डियोन मायर्स (28) और कप्तान सिकंदर रजा (27) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए।

ये भी पढ़ें:क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने से बचा, हेटमायर तूफानी शतक पूरा करने से चूके
ये भी पढ़ें:एक T2O WC में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर, हेटमायर टॉप पर पहुंचे

वेस्टइंडीज ने दूसरा बड़ा स्कोर बनाया

हेटमायर ने इससे पहले दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 34 गेंद में सात छक्कों और इतने ही चौकों से 85 रन बनाए। उन्होंने पावेल (35 गेंदों में 59, चार चौके, चार छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी करके वेस्टइंडीज को टूर्नामेंट के इतिहास के दूसरा सबसे बड़ा स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शेरफेन रदरफोर्ड ने भी 13 गेंद में दो छक्कों और तीन चौकों से नाबाद 31 रन की तेजतर्रार पारी खेली। जिम्बाब्वे की ओर से रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी ने क्रमश: 47 और 42 रन देकर दो-दो विकेट झटका। कप्तान सिकंदर रजा ने तीन ओवर में 52 रन लुटाए।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026 West Indies Cricket Team अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।