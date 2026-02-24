T20 World Cup Points Table: जिम्बाब्वे की हार से भारत का हुआ फायदा, वेस्टइंडीज ने छीना नंबर-1 का ताज
T20 World Cup 2026 Super 8 Updated Points Table: जिम्बाब्वे की हार से भारत को अंक तालिका में फायदा हुआ है। वहीं, वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका से पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 का ताज छीन लिया है।
T20 World Cup Super 8 Updated Points Table: वेस्टइंडीज ने सोमवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे को 107 रनों से करारी शिकस्त दी। वेस्टइंडीज ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 254/6 का स्कोर खड़ा करने के बाद जिम्बाब्वे को 17.4 ओवर में 147 रनों पर ढेर किया। दोनों का सुपर-8 राउंड में यह पहला मुकाबला था। जिम्बाब्वे को टी20 वर्ल्ड कप और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा है। जिम्बाब्वे की हार से भारत का सुपर-8 राउंड की पॉइंटस टेबल में एक स्थान का फायदा हुआ है। ग्रुप-1 का हिस्सा भारतीय टीम अब तीसरे पायदान पर आ गई है। जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है, जिसका नेट रनरेट भारत से खराब है।
वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका से छीना ताज
वेस्टइंडीज ने धमाकेदार जीत के बाद साउथ अफ्रीका से तालिका में नंबर-1 का ताज छीन लिया है। दोनों के खाते में दो-दो अंक हैं लेकिन वेस्टइंडीज का नेट रनरेट बेहतर है। साउथ अफ्रीका ने डिफेंडिंग चैंपियन भारत को 76 रनों से हराया था। साउथ अफ्रीका अब दूसरे स्थान पर खिसक गया है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को अपने अगले सुपर-8 मैच में जिम्बाब्वे से भिड़ना है। यह मैच 26 फरवरी को चेन्नई के मैदान पर आयोजित होगा। वेस्टइंडीज ने भले ही जिम्बाब्वे को आसानी से रौंद दिया लेकिन भारत उसे हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा। जिम्बाब्वे ने शुरुआत चरण में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमों के धूल चटाकर चौंकाया था।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 ग्रुप 1 पॉइंट्स टेबल
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|पॉइंटस
|नेट रनरेट
|1
|वेस्टइंडीज
|1
|1
|0
|2
|+5.350
|2
|साउथ अफ्रीका
|1
|1
|0
|2
|+3.800
|3
|भारत
|1
|0
|1
|0
|-3.800
|4
|जिम्बाब्वे
|1
|0
|1
|0
|-5.350
टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 ग्रुप 2 पॉइंट्स टेबल
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|पॉइंटस
|नेट रनरेट
|1
|इंग्लैंड
|1
|1
|0
|2
|+2.550
|2
|पाकिस्तान
|1
|0
|0
|1
|0.000
|3
|न्यूजीलैंड
|1
|0
|0
|1
|0.000
|4
|श्रीलंका
|1
|0
|1
|0
|-2.550
हेटमायर और पावेल ने ठोका अर्धशतक
मैच की बात करें तो शिमरोन हेटमायर और रोवमैन पावेल के अर्धशतक के बाद गुडाकेश मोती और अकील हुसैन के फिरकी के जादू से वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को ऐतिहासिक हार थमाई। स्पिनर मोती (28 रन पर चार विकेट) ने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की। बाएं हाथ के स्पिनर हुसैन ने 28 रन देकर तीन जबकि मैथ्यू फोर्ड ने 27 रन देकर दो विकेट चटकाए। जिम्बाब्वे की ओर से ब्रेड इवांस ने 21 गेंद में पांच छक्कों और दो चौकों से सर्वाधिक 43 रन बनाए। उनके अलावा डियोन मायर्स (28) और कप्तान सिकंदर रजा (27) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए।
वेस्टइंडीज ने दूसरा बड़ा स्कोर बनाया
हेटमायर ने इससे पहले दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 34 गेंद में सात छक्कों और इतने ही चौकों से 85 रन बनाए। उन्होंने पावेल (35 गेंदों में 59, चार चौके, चार छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी करके वेस्टइंडीज को टूर्नामेंट के इतिहास के दूसरा सबसे बड़ा स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शेरफेन रदरफोर्ड ने भी 13 गेंद में दो छक्कों और तीन चौकों से नाबाद 31 रन की तेजतर्रार पारी खेली। जिम्बाब्वे की ओर से रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी ने क्रमश: 47 और 42 रन देकर दो-दो विकेट झटका। कप्तान सिकंदर रजा ने तीन ओवर में 52 रन लुटाए।
