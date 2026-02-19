होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भारत का टी20 वर्ल्ड कप में अगला मैच कब? सुपर-8 में घमासान होगी जंग; नोट कर लीजिए शेड्यूल

Feb 19, 2026 06:15 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 का शेड्यूल पूरी तरह से साफ हो चुका है। सुपर-8 के लिए क्वालीफाई करने वाली आखिरी टीम पाकिस्तान बनी। सुपर-8 का पहला मैच 21 फरवरी को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है। देखें पूरा शेड्यूल-

भारत का टी20 वर्ल्ड कप में अगला मैच कब? सुपर-8 में घमासान होगी जंग; नोट कर लीजिए शेड्यूल

टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में कुल 40 मुकाबले खेले जाने हैं, मगर 35 मैचों के बाद ही सुपर-8 की तस्वीर साफ हो गई है। पाकिस्तान सुपर-8 में जगह बनाने वाली आखिरी टीम रही। उनसे पहले भारत, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड अगले राउंड के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी इन 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। सुपर-8 स्टेज का पहला मैच 21 फरवरी को खेला जाएगा, वहीं आखिरी मुकाबला 1 मार्च को होगा। इसके बाद दो सेमीफाइनल 4 और 5 मार्च को खेले जाएंगे, वहीं फाइनल 8 मार्च को होगा। आईए एक नजर सुपर-8 के पूरे शेड्यूल पर डालते हैं-

ये भी पढ़ें:हार कर भी NED के कप्तान को गर्व; बोले- हमने उन्हें 14-15 ओवर तक कंट्रोल में…

T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 शेड्यूल

21 फरवरी, शनिवार; न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान; शाम 7:00 बजे; प्रेमदासा, कोलंबो

22 फरवरी, रविवार; श्रीलंका बनाम इंग्लैंड; दोपहर 3:00 बजे; कैंडी

22 फरवरी, रविवार; भारत बनाम साउथ अफ्रीका; शाम 7:00 बजे; अहमदाबाद

23 फरवरी, सोमवार; वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे; शाम 7:00 बजे; मुंबई

24 फरवरी, मंगलवार; इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान; शाम 7:00 बजे; कैंडी

25 फरवरी, बुधवार; श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड; शाम 7:00 बजे; प्रेमदासा, कोलंबो

26 फरवरी, गुरुवार; साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज; दोपहर 3:00 बजे; अहमदाबाद

26 फरवरी, गुरुवार; भारत बनाम जिम्बाब्वे; शाम 7:00 बजे; चेन्नई

27 फरवरी, शुक्रवार; इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड; शाम 7:00 बजे; प्रेमदासा, कोलंबो

28 फरवरी, शनिवार; श्रीलंका बनाम पाकिस्तान; शाम 7:00 बजे; कैंडी

1 मार्च, रविवार; साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे; दोपहर 3:00 PM; दिल्ली

1 मार्च, रविवार; भारत बनाम वेस्टइंडीज; शाम 7:00 PM; कोलकाता

ये भी पढ़ें:3 मैच, 910 रन, भारत-SA की बादशाहत, पाक भी सुपर-8 में,18 फरवरी को WC में क्या हुआ

T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 टीम इंडिया शेड्यूल

22 फरवरी, रविवार; भारत बनाम साउथ अफ्रीका; शाम 7:00 बजे; अहमदाबाद

26 फरवरी, गुरुवार; भारत बनाम जिम्बाब्वे; शाम 7:00 बजे; चेन्नई

1 मार्च, रविवार; इंडिया बनाम वेस्टइंडीज; शाम 7:00 PM; कोलकाता

सुपर-8 में पहुंचने वाली टीमों ने टूर्नामेंट के अगले एडिशन के लिए ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है, जो 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। 2028 के इवेंट के को-होस्ट के तौर पर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन दिया गया था। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अनुसार, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित सभी सुपर एट्स टीमों की अब 2028 टूर्नामेंट के लिए जगह पक्की हो गई है।

12 ऑटोमैटिक क्वालिफायर की लिस्ट 9 मार्च (तय फाइनल के अगले दिन) तक ICC मेन्स T20I टीम रैंकिंग में अगली तीन सबसे ऊंची रैंक वाली टीमों द्वारा पूरी की जाएगी।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।