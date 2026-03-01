T20 World Cup 2026: कैसा रहा ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल का हाल? ग्रुप 1 में अभी हैं सेमीफाइनल के 2 दावेदार
T20 World Cup 2026 के सुपर 8 फेज के ग्रुप 2 के सभी मैच खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम एलिमिनेट हो चुकी है, जबकि इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड ने क्वालीफाई किया है। पॉइंट्स टेबल के बारे में जान लीजिए।
T20 World Cup 2026 के सुपर 8 के आखिरी दो मैच बाकी हैं। ग्रुप 2 के सभी मुकाबले इस फेज के खेले जा चुके हैं। चार टीमें इस ग्रुप का हिस्सा थीं। इनमें श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम का नाम शामिल था। इनमें से श्रीलंका और पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है, जबकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। ग्रुप 2 के सुपर 8 के सभी मैच होने के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर है? ये जान लीजिए। ग्रुप 1 की पॉइंट्स टेबल का भी लेखा-जोखा आपको इस स्टोरी में मिलने वाला है।
पहले बात ग्रुप 2 की करते हैं, जिसके सारे मैच श्रीलंका में खेले गए। इंग्लैंड की टीम पहले स्थान पर रही, जिसने 3 में से 3 मैच जीते। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम रही, जिसने 3 में से एक मैच जीता। एक मैच बेनतीजा रहा और एक मैच गंवाया। 3 पॉइंट्स और बेहतर नेट रन रेट की वजह से उन्हें सेमीफाइनल का टिकट मिल गया, जबकि इतने ही मैचों में इतने ही पॉइंट्स के बावजूद पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, क्योंकि नेट रन रेट पाकिस्तान का अच्छा नहीं था। वहीं, सह-मेजबान श्रीलंका की टीम सुपर 8 फेज में एक मैच भी नहीं जीत पाई। उसे पहले मैच में इंग्लैंड, दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और तीसरे मैच में पाकिस्तान से हार मिली।
|POS
|TEAM
|PLAYED
|WON
|LOST
|N/R
|Net RR
|POINTS
|1 (Q)
|इंग्लैंड
|3
|3
|0
|0
|+1.096
|6
|2 (Q)
|न्यूजीलैंड
|3
|1
|1
|1
|+1.390
|3
|3 (E)
|पाकिस्तान
|3
|1
|1
|1
|-0.123
|3
|4 (E)
|श्रीलंका
|3
|0
|3
|0
|-1.950
|0
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के ग्रुप 1 की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम दो मैच जीतकर चार पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर विराजमान है और टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। दूसरे पायदान पर वेस्टइंडीज है, जिसके खाते में 2 पॉइंट हैं और इतने ही पॉइंट भारत के खाते में हैं, लेकिन नेट रन रेट की वजह से वेस्टइंडीज दूसरे स्थान पर है। जिम्बाब्वे की टीम दो मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। हालांकि, इस ग्रुप के दो मैच बाकी हैं, जो आज यानी रविवार 1 मार्च को खेले जाने हैं। इनमें एक मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे और दूसरा मैच इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज है। दूसरा मैच क्वार्टर फाइनल की तरह है कि जो टीम जीतेगी, उसे सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा और संभावित तौर पर उसे दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई में इंग्लैंड से भिड़ना होगा।
|POS
|TEAM
|PLAYED
|WON
|LOST
|Net RR
|POINTS
|1 (Q)
|साउथ अफ्रीका
|2
|2
|0
|+2.890
|4
|2
|वेस्टइंडीज
|2
|1
|1
|+1.791
|2
|3
|इंडिया
|2
|1
|1
|-0.100
|2
|4 (E)
|जिम्बाब्वे
|2
|0
|2
|-4.475
|0
