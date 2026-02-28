T20 World Cup 2026 Points Table: 2 टीमें अंदर और 2 टीमें हुईं बाहर; 4 टीमें अभी भी लड़ रहीं सेमीफाइनल के लिए जंग
T20 World Cup 2026 Points Table: 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, जबकि 2 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। अभी भी 4 देशों की टीमें सेमीफाइनल के लिए जंग लड़ रही हैं। इनमें इंडिया और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है।
T20 World Cup 2026 Super 8 Points Table: भारत और श्रीलंका में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऐसा संयोग बन रहा है कि आखिरी सुपर 8 के मैच के बाद तय होगा कि कौन-कौन सी टीमें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। हालांकि, तीसरी टीम की घोषणा आज यानी शनिवार 28 फरवरी को हो जाएगी, लेकिन चौथी टीम का ऐलान रविवार 1 मार्च को इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले आखिरी मैच के बाद होगा। अभी के लिए पॉइंट्स टेबल का हाल क्या है? ये जान लीजिए।
अभी तक टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए दो टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है। इनमें एक इंग्लैंड की टीम है, जबकि दूसरी साउथ अफ्रीका की टीम है। दोनों ने अलग-अलग ग्रुप से सेमीफाइनल में जगह बनाई है। दोनों टीमें संभावित तौर पर अपने-अपने ग्रुप में शीर्ष पर फिनिश करेंगी, जिनमें से इंग्लैंड का तो 100 फीसदी कन्फर्म नंबर एक का स्थान पहले ही हो गया है। दोनों ग्रुप से एक-एक टीम एलिमिनेट हो चुकी है। इनमें ग्रुप 1 से जिम्बाब्वे और ग्रुप 2 से श्रीलंका की टीम 2-2 मैच हारकर बाहर हो गई हैं।
वहीं, अगर बात करें कि बाकी के दो पायदानों के लिए कौन-कौन सी टीम जीवित है तो इनमें ग्रुप 1 से इंडिया और वेस्टइंडीज, जबकि ग्रुप 2 से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम का नाम शामिल है। आज ग्रुप 2 का आखिरी सुपर 8 का मैच खेला जाएगा, जो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच है। अगर इस मैच में पाकिस्तान ने 65 से ज्यादा रनों से या फिर 13 ओवर में 150 रनों के करीब का स्कोर चेज कर लिया तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा, अन्यथा इस ग्रुप से न्यूजीलैंड की टीम क्वालीफाई कर जाएगी। ग्रुप 1 से साफ है कि इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज मैच में से जो टीम जीतेगी, वह सेमीफाइनल में जाएगी।
सुपर 8 के ग्रुप 1 की पॉइंट्स टेबल की बात करें साउथ अफ्रीका 2 मैचों में 2 मैच जीतकर 4 अंकों के साथ शीर्ष पर है। वेस्टइंडीज की टीम दूसरे स्थान पर है, जिसने 2 में से एक मैच जीता है। भारत भी दो मैचों में से एक मैच जीतकर तीसरे पायदान पर है। नेट रन रेट वेस्टइंडीज का बेहतर है। जिम्बाब्वे चौथे स्थान पर है, जो दोनों मैच हार चुकी है।
|POS
|TEAM
|PLAYED
|WON
|LOST
|Net RR
|POINTS
|1 (Q)
|साउथ अफ्रीका
|2
|2
|0
|+2.890
|4
|2
|वेस्टइंडीज
|2
|1
|1
|+1.791
|2
|3
|इंडिया
|2
|1
|1
|-0.100
|2
|4 (E)
|जिम्बाब्वे
|2
|0
|2
|-4.475
|0
ग्रुप 2 में इंग्लैंड की टीम ने 3 में से तीन मैच जीते हैं और टीम शीर्ष पर है, जिसके खाते में 6 अंक हैं। न्यूजीलैंड की टीम 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान के खाते में एक अंक है। श्रीलंका के खाते में एक भी अंक नहीं हैं, जो दोनों मैच हार चुकी है।
|POS
|TEAM
|PLAYED
|WON
|LOST
|N/R
|Net RR
|POINTS
|1 (Q)
|इंग्लैंड
|3
|3
|0
|0
|+1.096
|6
|2
|न्यूजीलैंड
|3
|1
|1
|1
|+1.390
|3
|3
|पाकिस्तान
|2
|0
|1
|1
|-0.461
|1
|4 (E)
|श्रीलंका
|2
|0
|2
|0
|-2.800
|0
