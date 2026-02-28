होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

T20 World Cup 2026 Points Table: 2 टीमें अंदर और 2 टीमें हुईं बाहर; 4 टीमें अभी भी लड़ रहीं सेमीफाइनल के लिए जंग

Feb 28, 2026 07:29 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

T20 World Cup 2026 Points Table: 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, जबकि 2 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। अभी भी 4 देशों की टीमें सेमीफाइनल के लिए जंग लड़ रही हैं। इनमें इंडिया और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है।

T20 World Cup 2026 Points Table: 2 टीमें अंदर और 2 टीमें हुईं बाहर; 4 टीमें अभी भी लड़ रहीं सेमीफाइनल के लिए जंग

T20 World Cup 2026 Super 8 Points Table: भारत और श्रीलंका में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऐसा संयोग बन रहा है कि आखिरी सुपर 8 के मैच के बाद तय होगा कि कौन-कौन सी टीमें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। हालांकि, तीसरी टीम की घोषणा आज यानी शनिवार 28 फरवरी को हो जाएगी, लेकिन चौथी टीम का ऐलान रविवार 1 मार्च को इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले आखिरी मैच के बाद होगा। अभी के लिए पॉइंट्स टेबल का हाल क्या है? ये जान लीजिए।

अभी तक टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए दो टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है। इनमें एक इंग्लैंड की टीम है, जबकि दूसरी साउथ अफ्रीका की टीम है। दोनों ने अलग-अलग ग्रुप से सेमीफाइनल में जगह बनाई है। दोनों टीमें संभावित तौर पर अपने-अपने ग्रुप में शीर्ष पर फिनिश करेंगी, जिनमें से इंग्लैंड का तो 100 फीसदी कन्फर्म नंबर एक का स्थान पहले ही हो गया है। दोनों ग्रुप से एक-एक टीम एलिमिनेट हो चुकी है। इनमें ग्रुप 1 से जिम्बाब्वे और ग्रुप 2 से श्रीलंका की टीम 2-2 मैच हारकर बाहर हो गई हैं।

ये भी पढ़ें:न्यूजीलैंड से इंग्लैंड के किन 2 प्लेयर्स ने छीना मैच, कप्तान सैंटनर ने बताए नाम

वहीं, अगर बात करें कि बाकी के दो पायदानों के लिए कौन-कौन सी टीम जीवित है तो इनमें ग्रुप 1 से इंडिया और वेस्टइंडीज, जबकि ग्रुप 2 से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम का नाम शामिल है। आज ग्रुप 2 का आखिरी सुपर 8 का मैच खेला जाएगा, जो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच है। अगर इस मैच में पाकिस्तान ने 65 से ज्यादा रनों से या फिर 13 ओवर में 150 रनों के करीब का स्कोर चेज कर लिया तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा, अन्यथा इस ग्रुप से न्यूजीलैंड की टीम क्वालीफाई कर जाएगी। ग्रुप 1 से साफ है कि इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज मैच में से जो टीम जीतेगी, वह सेमीफाइनल में जाएगी।

सुपर 8 के ग्रुप 1 की पॉइंट्स टेबल की बात करें साउथ अफ्रीका 2 मैचों में 2 मैच जीतकर 4 अंकों के साथ शीर्ष पर है। वेस्टइंडीज की टीम दूसरे स्थान पर है, जिसने 2 में से एक मैच जीता है। भारत भी दो मैचों में से एक मैच जीतकर तीसरे पायदान पर है। नेट रन रेट वेस्टइंडीज का बेहतर है। जिम्बाब्वे चौथे स्थान पर है, जो दोनों मैच हार चुकी है।

ये भी पढ़ें:विल जैक्स ने की वॉटसन के रिकॉर्ड की बराबरी, इस T20 WC चौथी बार किया ये करिश्मा
POSTEAMPLAYEDWONLOSTNet RRPOINTS
1 (Q)साउथ अफ्रीका220+2.8904
2वेस्टइंडीज211+1.7912
3इंडिया211-0.1002
4 (E)जिम्बाब्वे202-4.4750

ग्रुप 2 में इंग्लैंड की टीम ने 3 में से तीन मैच जीते हैं और टीम शीर्ष पर है, जिसके खाते में 6 अंक हैं। न्यूजीलैंड की टीम 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान के खाते में एक अंक है। श्रीलंका के खाते में एक भी अंक नहीं हैं, जो दोनों मैच हार चुकी है।

POSTEAMPLAYEDWONLOSTN/RNet RRPOINTS
1 (Q)इंग्लैंड3300+1.0966
2न्यूजीलैंड3111+1.3903
3पाकिस्तान2011-0.4611
4 (E)श्रीलंका2020-2.8000
Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
T20 World Cup 2026 T20 World Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।