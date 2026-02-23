T20 World Cup Super 8 Points Table: भारत के हिस्से में निल बटे सन्नाटा, दो टीमों का खुल गया खाता
T20 World Cup Super 8 Updated Points Table: भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के हाथों करारी हार का मुंह देखना पड़ा। सुपर-8 चरण में साउथ अफ्रीका समेत दो टीम का जीत से खाता खुला है।
डिफेंडिंग चैंपियन भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार का सामना करना पड़ा है। साउथ अफ्रीका ने रविवार को अहमदाबाद में सुपर-8 मैच में भारत को 76 रनों से ऐतिहासिक हार थमाई। यह भारत की टी20 वर्ल्ड कप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। भारत शुरुआती चरण में सभी मुकाबले जीतकर शीर्ष पर रहा था लेकिन सुपर-8 के पहले मैच में ही बंटाधार हो गया। सुपर-8 राउंड में ग्रुप-1 का हिस्सा मेजबान भारत के खाते में फिलहाल निल बटे सन्नाटा है। वहीं, ग्रुप-2 में शामिल सह-मेजबान श्रीलंका का भी सुपर-8 की तालिका में खाता नहीं खुला है।
साउथ अफ्रीका के अलावा इंग्लैंड ने सुपर-8 में जीत से अपना खाता खोला है। इंग्लैंड ने रविवार को पल्लेकेले में श्रीलंका को 51 रनों से रौंदा। श्रीलंकाई टीम 147 रनों का टारगेट चेज नहीं कर पाई। ग्रुप-2 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के एक-एक अंक हैं। दोनों का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिसकी वजह से अंक बांटना पड़ा। सुपर-8 चरण में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे ने अभी तक मैच खेला है। ग्रुप-1 में शामिल दोनों टीमों की सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ंत होगी। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर सुपर-8 में कदम रखा।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 ग्रुप 1 पॉइंट्स टेबल
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|पॉइंटस
|नेट रनरेट
|1
|साउथ अफ्रीका
|1
|1
|0
|2
|+3.800
|2
|जिम्बाब्वे
|0
|0
|0
|0
|0.000
|3
|वेस्टइंडीज
|0
|0
|0
|0
|0.000
|4
|भारत
|1
|0
|1
|0
|-3.800
टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 ग्रुप 2 पॉइंट्स टेबल
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|पॉइंटस
|नेट रनरेट
|1
|इंग्लैंड
|1
|1
|0
|2
|+2.550
|2
|पाकिस्तान
|1
|0
|0
|1
|0.000
|3
|न्यूजीलैंड
|1
|0
|0
|1
|0.000
|4
|श्रीलंका
|1
|0
|1
|0
|-2.550
मैच की बात करें तो डेविड मिलर के तूफानी अर्धशतक के बाद मार्को यानसेन की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से साउथ अफ्रीका ने एकतरफा मैच में भारत को हराकर इस प्रतियोगिता में उसके विजयी क्रम पर रोक लगाई। साउथ अफ्रीका के 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत यानसेन (22 रन पर चार विकेट), केशव महाराज (24 रन पर तीन विकेट) और कोर्बिन बॉश (12 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.5 ओवर में 111 रन पर सिमटा। मेजबान टीम की ओर से सिर्फ शिवम दुबे (42 रन, 37 गेंद, तीन छक्के, एक चौके) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए।
इससे पहले, मिलर ने 35 गेंद में तीन छक्कों और सात चौकों से 63 रन की पारी खेलने के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस (45 रन, 29 गेंद, तीन छक्के, तीन चौके) के साथ चौथे विकेट के लिए 51 गेंद में 97 रन की साझेदारी की, जिससे साउथ अफ्रीका ने 20 रन पर तीन विकेट गंवाने के बावजूद सात विकेट पर 187 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 24 गेंद में तीन छक्कों और एक चौके से नाबाद 44 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 15 रन पर तीन विकेट चटकाए जबकि अर्शदीप सिंह ने 28 रन देकर दो विकेट हासिल किए। चक्रवर्ती को एक विकेट मिला लेकिन उन्होंने चार ओवर में 47 रन लुटाए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय