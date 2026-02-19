टी-20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8: भारत के ग्रुप में सारे टॉपर एक साथ, अब होगा घमासान
टी-20 विश्व कप सुपर 8 के ग्रुप 1 में पहुंची सभी टीमें अपने ग्रुप में टॉप करके आई हैं। इस ग्रुप में भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें शामिल हैं। ये सभी टीमें ग्रुप स्टेज में एक भी मुकाबला नहीं हारी हैं और बेहतर आत्मविश्वास के साथ सुपर-8 में पहुंची हैं।
भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा टी-20 विश्व कप 2026 अब ग्रुप स्टेज को पार करके सुपर-8 में एंट्री मारने वाला है। सुपर-8 के लिए सभी टीमें तय हो चुकी हैं। अगले चरण के लिए पहुंचने वाली 8 टीमों को दो ग्रुपों में रखा गया है। भारतीय टीम सुपर-8 में ग्रुप 1 में है, जबकि पाकिस्तान की टीम को ग्रुप-2 में रखा गया है। ग्रुप-1 में भारत के साथ जिम्बाब्वे,वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीमें हैं। वहीं ग्रुप-2 में पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं।
ग्रुप-1 यानी जिस ग्रुप में भारत है इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी सभी टीमें शानदार प्रदर्शन करके सुपर-8 में पहुंची हैं। भारत के ग्रुप में शामिल सभी चार टीमें ग्रुप स्टेज का एक भी मुकाबला नहीं हारी हैं। भारतीय टीम ने खुद चार में से सभी चार मुकाबले जीते हैं और अपने ग्रुप को टॉप करके सुपर-8 में एंट्री मारी है। भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका भी अपने सभी चार मुकाबले जीतकर और ग्रुप स्टेज को टॉप करके सुपर-8 में पहुंची है। इतना ही नहीं, वेस्टइंडीज की टीम ने भी ग्रुप स्टेज के सभी चार मुकाबले जीते हैं और टॉप करके सुपर-8 में प्रवेश किया है। जिम्बाब्वे की टीम भी अपने ग्रुप में टॉप पर रही। टूर्नामेंट की सबसे कमजोर मानी जा रही टीम ने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमें को पटखनी देकर 4 मैचों में 3 जीत के और 1 रद्द मैच के साथ 7 अंकों के साथ अपने ग्रुप में टॉप पर फिनिश किया है। श्रीलंका इस ग्रुप में 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रह गई। जिम्बाब्वे का ग्रुप स्टेज का तीसरा मैच जो आयरलैंड के खिलाफ खेला जाना था बारिश के कारण रद्द हो गया था।
इस तरह भारत के ग्रुप में मौजूद सभी टीमें अब तक अपराजित रही हैं और अच्छा प्रदर्शन करके सुपर-8 में एंट्री कर रही हैं। ऐसे में इस ग्रुप में टीमों के बीच रोमांचक भिडंत देखने को मिल सकती है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज जैसी बड़ी टीमों को पटखनी देनी होगी, साथ ही जिम्बाब्वे की चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। सुपर-8 के दोनों ग्रुप से 2-2 टीमों सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।
उधर ग्रुप-2 की बात करें तो सारी ही टीमें ग्रुप स्टेज में दूसरे स्थान पर फिनिश करके सुपर-8 के लिए पहुंची हैं। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला हारा है। इंग्लैंड को वेस्टइंडीज ने हराया था। न्यूजीलैंड को दक्षिण अफ्रीका ने पटखनी दी थी और पाकिस्तान को भारत ने 61 रनों से बुरी तरह से हराया था। इस तरह सभी टीमों ने ग्रुप के अपने चार में से 3-3 मुकाबले जीते हैं और 6 अंकों के साथ सुपर-8 में पहुंची हैं, जबकि सुपर-8 के ग्रुप-1 की तीन टीमें चार की चारों मैच जीतकर अगले चरण के लिए पहुंची हैं और जिम्बाब्वे ने तीन मुकाबले जीते हैं, लेकिन एक मैच भी नहीं हारा है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।