श्रीलंका ने वर्ल्ड कप की टीम में किया बड़ा बदलाव, इस धुरंधर को शामिल कर दूसरी टीमों की बढ़ाई मुश्किलें
आगामी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज से ठीक पहले श्रीलंका क्रिकेट टीम ने अपने खेमे में बड़ा बदलाव किया है। टीम मैनेजमेंट ने कड़ा फैसला लेते हुए आउट ऑफ फॉर्म चल रहे अनुभवी खिलाड़ी धनंजय डी सिल्वा को 15 सदस्यीय टीम से बाहर कर दिया है और उनकी जगह विस्फोटक बल्लेबाज कामिन्दु मेंडिस को शामिल किया है।
भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज से ठीक पहले श्रीलंका क्रिकेट टीम ने अपने खेमे में बड़ा बदलाव किया है। टीम मैनेजमेंट ने कड़ा फैसला लेते हुए आउट ऑफ फॉर्म चल रहे अनुभवी खिलाड़ी धनंजय डी सिल्वा को 15 सदस्यीय टीम से बाहर कर दिया है और उनकी जगह विस्फोटक बल्लेबाज कामिन्दु मेंडिस को शामिल किया है। मेंडिस पिछले कुछ समय से टीम से बाहर चल रहे थे। धनंजय हाल ही में पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ रन बनाने के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे और उनके स्ट्राइक रेट पर भी सवाल उठ रहे थे, जिसके चलते चयनकर्ताओं ने वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच के लिए उन पर भरोसा नहीं जताया।
श्रीलंका ने इस बार युवा प्रतिभाओं पर बड़ा दांव खेला है। 23 साल के बल्लेबाज पवन रत्नायके और तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा को वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जगह मिली है, जबकि प्रमोद मदुशन को बाहर बैठना पड़ा है। कामिन्दु मेंडिस की वापसी से टीम का संतुलन सुधरेगा क्योंकि वे हालिया सीरीज में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से भी बाहर थे। इसके अलावा, धनंजय के बाहर होने से अब बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर दुनिथ वेललागे के लिए शुरुआती ग्यारह में जगह बनाना आसान हो गया है। वेललागे के पास फ्रेंचाइजी क्रिकेट का अच्छा अनुभव है और उन्होंने हाल ही में श्रीलंका-ए की सफल कप्तानी कर अपनी क्षमता साबित की है।
सह-मेजबान होने के नाते श्रीलंका को घरेलू परिस्थितियों का भरपूर फायदा मिलने की उम्मीद है। उनके ग्रुप बी के सभी मुकाबले कोलंबो और पल्लेकेले में आयोजित होंगे।श्रीलंका का मुकाबला ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और जिम्बाब्वे जैसी टीमों से होगा। श्रीलंका की टीम 8 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद वे 12 फरवरी को ओमान, 16 फरवरी को मजबूत ऑस्ट्रेलिया और 19 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए घोषित श्रीलंका के आधिकारिक 15 सदस्यीय स्क्वॉड में कप्तान दासुन शनाका टीम का नेतृत्व संभाल रहे हैं। पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, चरिथ असलांका और कामिंदु मेंडिस जैसे बल्लेबाजों को चुना गया है। टीम की गहराई बढ़ाने के लिए जेनिथ लियानागे, पवन रथनायके, दुनिथ वेललागे और वानिंदु हसरंगा जैसे ऑलराउंडरों को शामिल किया गया है, जबकि गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी महीश तीक्षाना, दुष्मंता चमीरा, मथीशा पथिराना और ईशान मलिंगा के कंधों पर होगी। यह संतुलित टीम अब अपनी संयुक्त मेजबानी में घरेलू दर्शकों के सामने विश्व विजेता बनने के इरादे से मैदान में उतरेगी।