T20 World Cup 2026 के लिए 20 में से 18 टीमों का ऐलान, जानिए किस टीम में है कौन सा खिलाड़ी
T20 World Cup 2026 के लिए 20 में से 18 टीमों का ऐलान अब तक हो चुका है। 31 जनवरी से पहले सभी टीमों का ऐलान हो जाएगा। जानिए अभी तक किस टीम में कौन सा खिलाड़ी है। नई टीम स्कॉटलैंड ने भी टीम घोषित कर दी है।
T20 World Cup 2026 में कुल 20 टीमें खेलने वाली हैं। इनमें से 18 टीमों की घोषणा हो चुकी है। बांग्लादेश की जगह वाइल्ड कार्ड एंट्री पाने वाली स्कॉटलैंड ने भी अपनी टीम की घोषणा कर दी है। सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक अपनी-अपनी टीमें घोषित नहीं की हैं। ग्रुप ए और ग्रुप डी के एक-एक देश ने अभी तक टीमें घोषित नहीं की हैं, जबकि ग्रुप बी और सी के हर देश की टीम सामने आ चुकी है। एक देश ने प्रिमिलनरी और कुछ देशों ने प्रोविजनल स्क्वॉड घोषित की है। और ग्रुप डी से यूएई ने टीम की घोषणा नहीं की है। ग्रुप ए में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड की टीम है। इस ग्रुप से यूएसए ने अपनी टीम घोषित नहीं की है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे हैं। ग्रुप सी में बांग्लादेश को स्कॉटलैंड ने रिप्लेस किया है। इसके अलावा इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज की टीम शामिल है। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा की टीम है। इस ग्रुप से अभी तक यूएई की टीम की घोषणा नहीं हुई है। 31 जनवरी तक ये देश भी टीम घोषित कर देंगे, जो कि आईसीसी की डेडलाइन है।
T20 वर्ल्ड कप 2026 टीमों की पूरी टीम
ग्रुप A
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।
पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका: ऐलान होना बाकी
नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), कॉलिन एकरमैन, नोआ क्रोस, बास डी लीडे, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, माइकल लेविट, जैक लायन-कैशेट, मैक्स ओ’डॉड, लोगन वैन बीक, टिम वैन डेर गुगटेन, रोएलोफ वैन डेर मर्वे, पॉल वैन मीकेरेन, साकिब जुल्फिकार
नामीबिया: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), ज़ेन ग्रीन, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जेजे स्मिट, जान फ्राइलिंक, लोरेन स्टीनकैंप, मालन क्रूगर, निकोल लोफ्टी-ईटन, जैक ब्रासेल, बेन शिकोंगो, जेसी बाल्ट, डायलन लीचर, डब्ल्यूपी मायबर्ग, मैक्स हेइंगो।
ग्रुप B
ऑस्ट्रेलिया [प्रोविजनल]: मिशेल मार्श (C), ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा
आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (c), मार्क अडायर, रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज़, कर्टिस कैंफर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लोरकन टकर, बेन व्हाइट, क्रेग यंग
ओमान: जतिंदर सिंह (c), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्ज़ा, वसीम अली, करण सोनावाले, शाह फैसल, नदीम खान, सुफ़यान महमूद, जय ओडेड्रा, शफ़ीक जान, आशीष ओडेड्रा, जितेन रामानंदी, हसनैन अली शाह।
श्रीलंका [प्रीलिमिनरी]: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जनिथ लियानागे, चरिथ असलांका, कामिंडू मेंडिस, पवन रथनायके, सहान अराचिगे, वानिंदू हसरंगा, दुनिथ वेल्लालेगे, मिलन रथनायके, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशनका, महेश थीकशाना, दुशान हेमंथा, विजयकांथ व्यासकांथ, त्रवीन मैथ्यू
ज़िम्बाब्वे: सिकंदर रज़ा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुज़रबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, ब्रेंडन टेलर
ग्रुप C
इंग्लैंड [प्रोविजनल]: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड
इटली: वेन मैडसेन (कप्तान), मार्कस कैंपोपियानो, जियान पिएरो मीडे, ज़ैन अली, अली हसन, क्रिशन जॉर्ज, हैरी मैनेंटी, एंथनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, सैयद नकवी, बेंजामिन मैनेंटी, जसप्रीत सिंह, जेजे स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट, थॉमस ड्रका
नेपाल: रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला, लोकेश बाम
वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोटी, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड
स्कॉटलैंड: रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), ब्रैड करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, ज़ैनुल्लाह इहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलेन, जॉर्ज मुनसे, सफ्यान शरीफ, मार्क वॉट, ब्रैडली व्हील।
ग्रुप D
अफ़गानिस्तान: राशिद खान (C), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदज़ई, सेदिकुल्लाह अटल, फ़ज़लहक फ़ारूक़ी, रहमानुल्लाह गुरबाज़, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम ज़दरान।
कनाडा: दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), अजयवीर हुंदल, अंश पटेल, दिलोन हेलीगर, हर्ष ठाकर, जसकरनदीप बुट्टर, कलीम सना, कंवरपाल तथगुर, नवनीत धालीवाल, निकोलस किर्टन, रविंदरपाल सिंह, साद बिन ज़फ़र, शिवम शर्मा, श्रेयस मोव्वा, युवराज समरा
न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफ़र्ट, ईश सोढ़ी
साउथ अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जेनसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफ़ाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स
संयुक्त अरब अमीरात: ऐलान होना बाकी